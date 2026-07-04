Demon Slayer: Castillo Infinito llega a Crunchyroll: fecha de estreno oficial de la película en México

Después de casi un año de espera, una de las películas de anime más exitosas que han existido llega oficialmente al streaming. Se trata de Demon Slayer: Castillo Infinito, que ya tiene fecha de estreno en Crunchyroll.

La batalla final entre Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado y los Demon Slayer Corps contra Muzan Kibutsuji y sus demonios ya comenzó, y será momento de revivir la primera parte de la trilogía. Ha sido reconocida como una de las películas de anime con estética más impresionante, además de que su narrativa llevó al límite a millones de fans en el mundo.

Cuándo estrena Demon Slayer: Castillo Infinito en Crunchyroll, para ver desde México

Según se ha confirmado en las redes sociales oficiales de Crunchyroll Latinoamérica, Demon Slayer: Castillo Infinito estará disponible para disfrutar en casa a partir del 28 de julio de 2026. Esta fecha aplica para México. La hora del estreno es a las 9:00 A.M.

Estará disponible en su idioma original y en inglés con subtítulos, así como doblada al español. También se doblará en portugués, francés, alemán, italiano y ruso, entre otras lenguas.

Cuándo salió Demon Slayer: Castillo Infinito en cines

La primera parte de Demon Slayer Kimetsu No Yaiba: Castillo Infinito salió en cines japoneses el 18 de julio de 2025, mientras llegó a México el 11 de septiembre y un día después a los cines estadounidenses y canadienses. Esto quiere decir que pasará poco más de un año desde el estreno en su país de origen, para que la película llegue a streaming.

Se consolidó como la segunda película más taquillera que se ha estrenado en Japón (incluyendo no solo animación sino también live action) y la séptima cinta más taquillera a nivel mundial en 2025.

Cuándo sale Demon Slayer: Castillo Infinito Parte II

Actualmente todavía no hay fecha de estreno para la segunda parte de Demon Slayer: Castillo Infinito, pero se sabe que ya está en producción. Tentativamente, se ha dicho que podría llegar a los cines en algún punto de 2027. De igual forma, la tercera parte estaría lista para 2029.