La DESGARRADORA historia del pokémon que fue abandonado por su entrenador, lo esperó por meses y nunca regresó por él; canon revelado en Pokémon Journeys

El universo de Pokémon se ha ido expandiendo a pasos agigantados con el paso de los años, teniendo ahora de forma oficial 18 tipos de pokémon existentes en el canon de la caricatura. Entre ellos se encuentran los que son de tipo fantasma, conocidos principalmente por sus habilidades por absorber el miedo, habitar en las sombras y tener esta apariencia casi intimidatoria que alude al terror.

Te puede interesar: Primeras imágenes de los nuevos sets de Lego x Pokémon

Entre los más conocidos dentro de este tipo existe Gengar, la evolución del pokémon Gastly, y quien probablemente sea el más popular y conocido de los tipo fantasma. Sin embargo muchos desconocen su triste historia, una de las más desgarradoras dentro del universo de Pokémon.

Fue en el capítulo "Una maldición escalofriante", parte de Pokémon Journeys, donde se revela lo que vivió Gengar. Él era entrenado por un maestro pokémon, quien habitaba en una enorme mansión abandonada, después de estar con Gengar un tiempo el entrenador decidió abandonarlo pero no solo eso, le dijo que esperara por él, que regresaría, y se quedara justo ahí en ese edificio, solo.

Pasaron 3 largos años de espera en donde Gengar se escondía entre las sombras, y se dedicaba a espantar a la gente que llegaba a la mansión, como su única forma de hacerse notar y que no se olvidaran de él, y un día Gengar se encuentra con el entrenador, a quien escucha decir que abandonarlo fue la mejor decisión que había tomado ya que lo culpaba de la mala suerte que había tenido durante meses.

Por fortuna, Gengar se encuentra con Ash, quien sin ninguna duda decide convertirse en su entrenador pokémon, sin juzgarlo, sin mentirle y comprendiendo que su oscuridad tiene un por qué.

Gengar: ficha técnica de poderes en el universo de Pokémon

Gengar es el pokémon #0094, mide 1.5 metros y pesa alrededor de 40 kilogramos, de acuerdo al portal oficial de Pokémon. Tiene como habilidad el llamado "cuerpo maldito", que anula los movimientos del oponente. Los tipos de pokémon que son su debilidad son: tierra, psíquico, fantasma y siniestro. Pero sus inmunidades son del tipo normal y lucha.

La primera aparición de Gengar en el universo Pokémon fue en 1996, en la introducción de los videojuegos Pokémon Rojo y Azul, mientras que en el anime apareció en el primer capítulo: "Pokémon, ¡te elijo a ti!", donde se recreaba la escena del videojuego.