Todo lo que debes saber sobre los NUEVOS capítulo de Naruto x Ninku y cuando se estrenan en México

Buenas noticias para los fanáticos de Naruto, pues este sábado 10 de octubre durante la Comic-Con de Nueva York (NYCC) se ha confirmado la llegada de nuevos episodios del anime a casi 10 años de haber finalizado la saga de Shippuden.

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Los nuevos capítulos de Naruto llegarán en colaboración con Ninku, por lo que será un crossover especial que nos dejará ver un poco más a nuestro ninja favorito y Fusuke en nuevas aventuras llenas de acción y el carisma que ha caracterizado a ambos personajes.

¿De qué trata Naruto x Ninku?

Se ha confirmado que serán un total de 4 episodios, donde veremos a Naruto y al Equipo 7 (Sasuke y Sakura) de cerca con Fusuke, a quien conocen de manera accidental en un mundo desconocido, donde estos entrañables personajes se verán obligados a trabajar de la mano.

La breve pero intensa historia estará situada durante los primeros años de formación de Naruto, Sasuke y Sakura bajo la tutela de Kakashi, por lo que tendremos a un grupo de jóvenes inexpertos y curiosos en búsqueda de regresar a su camino, donde todo podría suceder.

Esta miniserie está a cargo de Studio Pierrot, contó con la dirección de Noriyuki Abe y los diseños originales de Tetsuya Kiriyama, debido a que estará bajo la supervisión de Masashi Kishimoto, quien ha señalado en alguna ocasión que Ninku inspiró a la creación de Naruto.

¿Cuándo se estrenan los nuevos capítulos de Naruto?

De momento no se ha confirmado exactamente la fecha de su estreno en México y el mundo ni en qué plataforma podría salir, pues esta serie de capítulos se encuentran en el proceso de producción, aunque se espera que puedan ver la luz en primavera de 2027 de cara al anuncio del manga Naruto: Shadow Rising, del cual se ofrecerán más detalles en el Jump Festa del próximo año.

