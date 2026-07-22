Jujutsu Kaisen, temporada 4: Lista completa de actores que van a realizar el doblaje latino

Jujutsu Kaisen es un anime que se ha posicionado fácilmente entre los usuarios, debido a la historia que tiene, donde las emociones malas se pueden convertir en tu peor enemigo. Después de una larga espera, se ha dado a conocer el tráiler de la temporada 4, trayendo muchas sorpresas para sus seguidores.

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Si ya estás ansioso de poder verla, hablaremos de lo que se sabe sobre la lista completa de los actores que se encargarán de hacer el doblaje latino. No te pierdas los detalles.

¿Quiénes van a hacer las voces de Jujutsu Kaisen?

Recordemos que la temporada 4 de Jujutsu Kaisen todavía sigue en proceso de producción, aunque ya se publicó el tráiler de la nueva entrega; por lo tanto, se desconoce cuándo será la fecha exacta de estreno. Aun así, los rumores apuntan a que a finales de 2027 y principios de 2028 se haga el estreno de los primeros capítulos.

Considerando que el anime sigue en proceso de producción, hasta el momento la lista completa de actores del doblaje latino sigue sin confirmarse; aun así, los usuarios desean poder contar con la participación de Enzo Fortuny como Yuji Itadori, de Víctor Ruiz como Megumi Fushiguro y de Diego Ramora como Yuta Okkotsu.

Por lo tanto, debemos esperar a que con el paso del tiempo se dé a conocer más información sobre el nuevo lanzamiento, ya que se darán a conocer nuevos detalles sobre la producción.

¿Cuántas temporadas tendrá Jujutsu Kaisen?

Para los amantes del anime, es muy esperado el estreno de la temporada 4 de Jujutsu Kaisen, quienes tienen altas expectativas del proyecto, en especial después de presenciar el lanzamiento de su tráiler donde muestra algunos detalles.

Hasta el momento se cuenta con 4 temporadas confirmadas, pero entre los internautas existen los rumores de un lanzamiento más, pero es información que todavía no ha sido confirmada. Por lo mientras, hay que esperar a que se confirme la lista completa de los actores que formarán parte del doblaje latino. Cuéntanos, ¿te gustaría que fueran los mismos?