Jujutsu Kaisen: Ejecución’ llega a los cines de México

Los fanáticos del anime están impactados ante la noticia de que ‘Jujutsu Kaise: Ejecución’, ya tiene fecha de estreno para los cines de México, siendo su gran oportunidad para disfrutar del filme en las enormes pantallas de cine mientras comen una buena porción de palomitas.

Por si fuera poco, además de disfrutar de su proyección en el cine, tendrán el privilegio de ver imágenes exclusivas de la tercera temporada, un adelanto exclusivo para los usuarios. Para que no dejes pasar las fechas, te detallaremos en qué días comenzará su transmisión.

¿Cuándo se estrena Jujutsu Kaisen?

Dentro de los detalles que se saben, la película de ‘Jujutsu Kaise: Ejecución’ se estrenará con la colaboración de la productora Sony Pictures Entertainment. Filme en el que se van a recopilar los eventos de la segunda temporada, además de hablar sobre el inicio de Culling Game.

En Japón, su fecha de estreno será el 7 de noviembre del presente año. Sin embargo, ya se había anunciado que el estreno en los cines de México y Estados Unidos sería hasta el 5 de diciembre, pero parece que las fechas se adelantan para el 20 de noviembre.

En la publicación del estreno de la película, explican que por primera vez los fanáticos podrán ver avances de la tercera temporada, además de presenciar las peleas épicas del ‘Incidente de Shibuya’. Las fechas de preventa todavía no se anuncian.

¿Cuándo se estrena la tercera temporada?

En la película de ‘Jujutsu Kaise: Ejecución’ en los cines de México, verás avances exclusivos. La nueva temporada se espera que se estrene para enero del 2026, aunque todavía no se confirma la fecha exacta para que los internautas puedan ver los nuevos capítulos.

Si tienes ganas de verla y conocer más sobre sus personajes, aún tienes suficiente tiempo para poder ver las películas que ya hay y sus temporadas anteriores, las cuales podrás encontrar en plataformas como CrunchyRoll, Netflix y HBO Max. Mantente alerta a las cuentas oficiales para que adquieras tus boletos en la preventa.