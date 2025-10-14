¿Cuál es la viñeta más odiada de todo el manga de ‘Naruto’?

A lo largo y ancho de todo el mundo, Naruto es considerada una de las series de manga más exitosas. Esta historia creada e ilustrada por Masashi Kishimoto pudo trascender las fronteras de Japón y llegó a diversos países en formato anime para la pantalla chica y grande.

Si bien es una de las obras más elogiadas de Masashi Kishimoto, incluso sigue cosechando fans y seguidores en la actualidad, lo cierto es que existen algunas viñetas que han generado polémica por ser incoherentes o controversiales. Esta es la más odiada.

La viñeta más odiada del manga de Naruto

Según el sitio especializado en series, cómics, cine y videojuegos, MeriStation, la viñeta más odiada de Naruto es ‘¡La confesión de Sakura!'. Esta se encuentra en el capítulo 469 del manga y tuvo su adaptación a la pantalla chica y grande.

Después de que Sai confronta a la Kunoichi y le hace entender que Naruto persigue a Sasuke por la promesa que le hizo, Sakura le dice que lo ama y le menciona que no hace falta que siga los pasos de su compañero. Por lo tanto, le dice que ya no ama a Sasuke y se ha dado cuenta de que en realidad lo quiere a él.

Sakura le dice TE AMO a Naruto para confudirlo pic.twitter.com/PyqKTytEXk — ShowMundial (@ShowmundialShow) October 14, 2025

¿Por qué la confesión de Sakura es la viñeta más odiada del manga de Naruto?

Según dicho portal web especializado, esta viñeta de Naruto es la más rechazada porque la situación es burda e insultante para el ninja protagonista de la historia. El personaje pierde todo el respeto que se había ganado en Shippuden tras la batalla con Sasori y los entrenamientos con Tsunade.

Sin embargo, este no es el único momento rechazado por la comunidad fan del manga. Otro de ellos es el beso entre Kakashi y Naruto o la escena en la que Zetsu apuñala a Madara. Pero nada supera a la confesión de amor de Sakura, ya que ella lo manipula y trata de aprovecharse de los sentimientos que sabe que el ninja sí le profesa.