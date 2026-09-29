OFICIAL ¡Naruto regresa! Esto se anunciará este 10 de octubre sobre un nuevo anime

Recientemente se dio a conocer que el mítico anime de Naruto llegará con un nuevo producto, el cual se espera que sea revelado en los primeros días de octubre durante la New York Comic Con 2026. No obstante, para los fans, lo que ha comenzado a llamar la atención es que se reveló que será un proyecto de anime completamente nuevo.

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¿Qué se sabe sobre el nuevo anime de Naruto que llegará de manera oficial?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, el nuevo anime de Naruto presentará sus detalles oficiales en una premicia mundial pensada para el próximo sábado 10 de octubre durante la New York Comic, donde se espera que el panel "NARUTO: What's Next?" cuenta con la participación de los actores de voz originales de Naruto y Sasuke junto a directivos de Studio Pierrot.

¿Qué se sabe sobre la trama del nuevo anime?

A pesar de que hasta ahora los detalles sobre el nuevo proyecto se mantienen en secreto, la expectativa de los fans se mantiene dentro del destino de los 4 episodios especiales del 20.º aniversario, los cuales estaban enfocados en el Equipo 7 original. Y los cuales fueron pospuestos en 2023 para mejorar su calidad visual.

¿Qué se sabe sobre el universo creciente de Naruto?

Además de lo que se podría saber sobre las nuevas aventuras de Naruto, durante la charla se espera que se revelen detalles de la nueva película de animación que se ha mantenido en las expectativas de los fans. Por lo que se espera que el panel del 10 de octubre les sirva para mostrar los avances del juego de cartas Naruto Card Game programado para 2027. Además, los fans esperan que a estos anuncios se sumen los relacionados con la esperada película live-action de Hollywood, la cual está dirigida por Destin Daniel Cretton.