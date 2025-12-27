¿Se estrenarán nuevos capítulos de Naruto este 2026? Esto es TODO lo que debes de saber sobre su posible regreso

Buenas noticias para los fans de Naruto , pues se ha confirmado que el anime tendrá nuevos episodios completamente nuevos para este próximo año en el marco del 20 aniversario de la franquicia, lo que ha emocionado a los fans, pues se trata de uno de los personajes más queridos de todos los tiempos.

Estos primeros rumores señalan que serían un total de 4 los capítulos a estrenar para este 2026, mismos que llegarían casi 10 años después del final del anime, pues su última emisión fue en marzo del 2017, aunque de momento no se sabe con exactitud en qué fecha estarían llegando.

¿Qué se sabe sobre los nuevos capítulos de Naruto para 2026?

De acuerdo con insiders (pues aún no se tiene información completamente oficial), la producción ya habría finalizado y estos capítulos podrían ser historias nuevas, aunque no se han descartado reediciones con animación mucho más moderna, aunque es casi un hecho el regreso de uno de los animes más queridos.

Se espera que estos nuevos episodios podrían tener una duración estándar típica, de al menos 20 minutos, entregando trabajos clásicos de este anime que marcó a millones de personas durante casi 10 años que se mantuvo al aire.

¿Es Naruto uno de los mejores animes de todos los tiempos?

A día de hoy podemos decir que Naruto es uno de los animes que mayor impacto han tenido en todo el mundo, donde además de ser bastante popular, ha entregado un grupo de personajes con un gran desarrollo, tal como el mismo Naruto, Sasuke, Gara, Orochimaru y todo el contexto ninja que sigue de cerca esta historia.

Si bien, es complicado poder elegir “al mejor anime de todos los tiempos”, si podemos asegurar que Naruto ha sido uno de los mejores “shonen”, (manga y anime dirigida principalmente a adolescentes masculinos), donde su historia se expande a nuevos mangas e incluso videojuegos.