NUEVO corto de Evangelion muestra un final alterno con Asuka y Shinji juntos: así es EVANGELION 30+

¿Se hizo canon? Este fin de semana se inauguró el EVANGELION: 30+; 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION (Eva Fest) en la Arena Yokohama de Japón, con motivo a los 30 años de la popular serie de anime, Evangelion. A lo largo del evento, los fans fueron testigos de un NUEVO corto, titulado EVANGELION 30+, en el que se muestra un final alterno, con Asuka y Shinji juntos. ¡Aquí todos los detalles!

EVANGELION 30+: Así es el NUEVO corto de Evangelion muestra un final alterno con Asuka y Shinji juntos

Este nuevo cortometraje tiene una duración aproximada de 15 minutos y fue creado de manera exclusiva para el evento. Tanto el guión, como la supervisión del proyecto, estuvieron a cargo de Hideaki Anno, creador original de la serie, mientras que Naoyuki Asano - director de animación de Evangelion: 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time - fungió como director.

EVANGELION 30+ muestra a los fans del icónico anime un final alterno a la línea temporal de los 90, en el que se aprecia a Asuka y Shinji juntos, felizmente casados y con un hijo. Este corto incluye a las dos versiones de Asuka: Langley y Shikinami. Si bien este cierre no reemplaza lo sucedido en la historia original, sirve como respuesta a la pregunta que muchos fans llevan haciéndose por años: “qué hubiera pasado si…”

De momento, el corto con el final alterno se está proyectando de manera exclusiva en el Eva Fest, una vez al día durante los tres días que durará el evento, por lo que se desconoce si será lanzado al público en general posteriormente.

¿De qué trata Evangelion?

Neon Genesis Evangelion, conocida simplemente como Evangelion, es un anime de ciencia ficción lanzado en 1995. La historia sigue a un grupo de pilotos adolescentes que operan armas humanoides, llamadas Evangelions, para combatir la amenaza de seres hostiles, conocidos como Ángeles. Los Evangelions representan el único medio de defensa de la humanidad ante estos enemigos.

Si bien esta es la premisa básica de la serie, a lo largo de las batallas se van explorando conflictos internos, traumas y crisis de identidad de los protagonistas, lo que da un sentido completamente diferente, profundo y humano a la obra.