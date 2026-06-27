Azteca 7 transmitirá GRATIS el Japón vs. Brasil, capítulo COMPLETO de Supercampeones, conoce la fecha

La fiebre mundialista se ha apoderado de todos nosotros y es que en la recta final de las Fases de Grupos, nos hemos dado cuenta de que este torneo no será eterno… Pero no hay que desanimarse, pues lo que sí será eterno son los grandes momentos que la pelota nos está dando partido a partido.

Te puede interesar: Esta es la fecha EXACTA en que México vuelve a jugar en el Mundial 2026, ahora en los 16avos, y así podrás verlo por Azteca 7

A pocas horas de conocer los cruces finales de la primera ronda eliminatoria, recordaremos uno de los partidos de fútbol más épicos de todos los tiempos: Japón vs Brasil de los Supercampeones; el anime de futbol que ha inspirado a generaciones, donde Oliver Atom y compañía han hecho hasta lo imposible por cumplir sus sueños.

¿Cuándo transmitirá Azteca 7 el partido de Japón vs. Brasil de los Supercampeones?

Capitan Tsubasa, キャプテン翼 o mejor conocidos como los Supercampeones, no importa cómo les conozcas, seguramente fuiste testigo de sus campos de fútbol interminables y si algo era igual de grande era la intensidad con la que vivían el fútbol, por lo que este lunes 29 de junio podrás revivir el partido dentro de este anime entre Japón vs. Brasil.

Por un lado teníamos a Richard Tex Tex, Masao Corioto, Bruce Harper, Clifford Yuma, Philip Callahan, Tom Misaki, Oliver Atom, Kazuo Corioto, Armand Callahan, Steve Hyuga y Julian Ross.

Solo de leer esos nombres, nos hemos dado una idea del potencial que esa selección del anime tenía y que nos hizo soñar con los mismos movimientos que ellos tenían dentro de esta épica historia.

¿Por qué a los Supercampeones se les conoce como Capitán Tsubasa?

Aunque en México y muchas partes de Latinoamérica se le conoce como “Los Supercampeones”, en realidad el nombre original de esta obra es “Tsubasa”, que literalmente quiere decir “alas”, el cuál es el nombre del protagonista (Oliver Atom).

Cuando este anime se expandió por todo el mundo a mediados de los 80’s algunos países adaptaron algunas palabras y significados para que fuera más fácil de recibir, por lo que muchas personas les conocen como “Los Supercampeones”.

¿En dónde pasan los Supercampeones?

Si quieres ver a los Supercampeones así como los mejores 32 partidos de esta Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, te invitamos a sintonizar el Canal 7, donde podrás tener lo mejor de ambos.

