Esta es la fecha EXACTA en que México vuelve a jugar en el Mundial 2026, ahora en los 16avos, y así podrás verlo por Azteca 7

Llevamos cerca de 24 horas de euforia y celebración por el triunfo histórico de México vs. Chequia, el cual marcó la primera vez que nuestro país ganó sus tres partidos de la Fase de Grupos. Desde antes del tercer juego estaba asegurado su pase a los 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero ahora ya es momento de mirar hacia el futuro y pensar en el próximo partido. A continuación te diremos la fecha exacta en que juega México y cómo podrás disfrutarlo completamente gratis.

Recordemos que en el juego inaugural de este evento histórico, que por tercera vez tiene como sede nuestro país, México venció a Sudáfrica por 2-0. El jueves 18 de junio le ganó a Corea del Sur por 1-0 y este 24 de junio triunfó con 3-0 sobre Chequia. De esta manera terminó la Fase de Grupos como primer lugar del Grupo A, sin ningún gol en contra.

¿Cuándo juega México en los 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™? Fecha exacta

De acuerdo con el calendario oficial, en los 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, está programado que el próximo partido de México será el martes 30 de junio; la sede será el Estadio Ciudad de México.

Tampoco se sabe aún a qué selección se enfrentará nuestro país, ya que la Fase de Grupos sigue en marcha y termina hasta el sábado 27 de junio. Hasta ahora solo se sabe que jugará contra el tercer lugar del grupo C, E, F, H o I.

Dónde ver gratis el próximo partido de México en 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Este es el link donde puedes ver el juego totalmente gratis, con Azteca 7.

También tienes la opción de disfrutar el partido en tu televisión, por la señal de Azteca 7, con la mejor narración, comentarios expertos y contenido extra. También estará disponible en Azteca Deportes y mediante la app TV Azteca En Vivo.