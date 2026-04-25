One Piece capítulos 913 y 914 al español: Todo lo que debes de saber del Arco de la Tierra de Wano que se estrenarán en la CCXP México 2026

Este sábado 25 de abril seremos testigos de un estreno de One Piece único, pues durante la CCXP México 2026 podremos ver antes que nadie dos capítulos inéditos donde veremos el Arco de la Tierra de Wano correspondientes a los capítulos 913 y 914 con doblaje al español latino.

Toei Animation se lució con sus fans y confirmó que mostrarán para los asistentes de esta convención estos dos episodios que nos mostrarán las aventuras de Luffy y los Piratas del Sombrero de Paja que poco a poco nos ha mostrado más intensidad en la historia de Eiichiro Oda.

¿Cuándo y a qué hora mostrarán el episodio 913 y 914 de One Piece?

La cita por parte de Toei Animation es este sábado 25 de abril en el Thunder Stage a las 11:45, donde podrás ver antes que nadie estos dos episodios que se adentrarán en el arco de la Tierra de Wano, donde veremos a nuestros piratas favoritos haciendo alianzas con samurais para convertir la tiranía de sus gobernantes.

Este arco es uno de los más destacados por los fanáticos del manga pues pudimos conocer que la Tierra de Wano es una nación única, pues al haber estado aislado del resto del mundo, hay quienes ha querido apropiarse de esta, donde los piratas de paja trabajarán en alianza, conociendo nuevas facetas de los tripulantes y del universo de One Piece.

¡Acompáñanos mañana en #CCXPMX26 para el Estreno del Arco de la Tierra de Wano (episodios 913-914) de ONE PIECE con Doblaje al Español! 🏴‍☠️ 📽️



🗓️Sábado 25 de abril a las 11:45 a.m.

📍Thunder Stage by Cinemex



🚨 ACTUALIZACIÓN: Debido a circunstancias imprevistas, no se… pic.twitter.com/41QTLVD8cR — Toei Animation Latinoamérica (@ToeiAnimationLA) April 25, 2026

¿Cuánto cuestan los boletos de la CCXP México 2026?

Si quieres ver antes que nadie estos nuevos episodios de One Piece y disfrutar de todas las experiencias que ofrece la CCXP México, estos son los precios de las entradas.

Es importante que sepas que el Epic Pass, mismo que incluye una gran cantidad de amenidades en cuanto a la experiencia, tiene un precio de $4,275.

El abono general de los tres días cuesta $1,990 pesos, siendo una gran opción si no te quieres perder ningún detalle. Por otro lado, los pases individuales tienen precios distintos; por ejemplo, el de viernes y domingo cuestan $990, mientras que del sábado $1,200 pesos.

