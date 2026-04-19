One Piece episodio 1158 en Crunchyroll: ¿A qué hora se estrena el nuevo capítulo del Arco de Elbaph?

Este domingo, 19 de abril, llega a las pantallas de Crunchyroll un nuevo episodio de One Piece y el Arco de Elbaph. El capítulo 1158, titulado “Una Búsqueda en la Tierra del Misterio! El Secreto del Dios del Sol”, tendrá su estreno en la plataforma de streaming en punto de las 8:15 a.m. (hora del centro de México) y esto es todo lo que debes saber al respecto: trailer, de qué tratará y calendario de estreno de los demás episodios.

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One Piece en Crunchyroll: ¿A qué hora se estrena el episodio 1158? Horarios en LATAM y Estados Unidos

“Una Búsqueda en la Tierra del Misterio! El Secreto del Dios del Sol” corresponde al tercer episodio del Arco de Elbaph. El capítulo será lanzado a las 11:15 p.m. del 19 de abril en Japón. Teniendo en cuenta la diferencia horaria, esta es la hora de estreno para Latinoamérica y Estados Unidos.



Estados Unidos: 7:15 am PT / 10:14 am ET

7:15 am PT / 10:14 am ET México: 8:15 am

8:15 am Guatemala: 8:15 am

8:15 am Honduras: 8:15 am

8:15 am El Salvador: 8:15 am

8:15 am Nicaragua: 8:15 am

8:15 am Costa Rica: 8:15 am

8:15 am Colombia: 9:15 am

9:15 am Perú: 9:15 am

9:15 am Ecuador: 9:15 am

9:15 am Panamá: 9:15 am

9:15 am Venezuela: 10:15 am

10:15 am Bolivia: 10:15 am

10:15 am República Dominicana: 10:15 am

10:15 am Puerto Rico: 10:15 am

10:15 am Argentina: 11:15 am

11:15 am Brasil: 11:15 am

11:15 am Uruguay: 11:15 am

11:15 am Paraguay: 11:15 am

11:15 am Chile: 11:15 am

¿En qué se quedó el último episodio de One Piece?

En el capítulo anterior vimos a Nami en el Castillo Bigstein de Elbaph, luego de separarse del resto de la tripulación. A lo largo del episodio, tanto Nami como Usopp huyen de diversos peligros, hasta que Luffy, Zoro y Sanji acuden al rescate. Este capítulo marcó una de las primeras aventuras en Elbaph, tras abandonar Egghead, por lo que la continuación de la trama promete grandes experiencias para los protagonistas.

¿De qué tratará el capítulo 1158 de One Piece?

Tras la aventura anterior, se espera que Luffy y el resto de la tripulación sigan explorando este nuevo entorno, cuestionando todo a su alrededor. De acuerdo con el avance, el episodio 1158 mostrará la llegada de una imponente figura que se dice llamar el Dios del Sol; por lo que los seguidores deben prepararse para la revelación de nuevos secretos. Aquí el trailer:

¿Cuántos episodios quedan del Arco de Elbaph? Lista y fecha de estreno

El Arco de Elbaph estará dividido en dos partes. La primera será lanzada de manera semanal, cada domingo, entre abril y junio, mientras que la segunda seguirá el mismo esquema entre octubre y diciembre. Esta es la lista y fechas de lanzamiento de los episodios restantes:

