Revelan más de 100 diseños de Pokémon NUNCA antes vistos, ocultos por casi dos décadas

Desde su llegada en 1996, Pokémon se ha consolidado como uno de los mejores productos de la cultura pop, los videojuegos y el anime, esto gracias en gran medida a aquellos diseños que han marcado a más de una generación, y es ahora que, tras casi 30 años de su estreno, se han revelado 100 nuevos diseños inéditos de la franquicia.

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¿Qué se sabe sobre los 100 nuevos diseños de Pokémon?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, fue dentro del documental Pokémon Diamond and Pearl: Behind the Scenes DVD MAKE ALL, el cual registró el desarrollo del proyecto a partir del 2004, el cual se había encargado de registrar toda la historia del proyecto, en donde se dio a conocer dicha información.

Este supuesto documental habría estado perdido, teniendo como única prueba una publicación de blog de 2007 del director de Diamante y Perla, Junichi Masuda. Posteriormente, en febrero del 2026, apareció una copia dentro de un mercado japonés, la cual se vendió por 82 mil yenes, aproximadamente 500 dólares.

La aparición de los 100 nuevos diseños de Pókemon

Dentro del documental antes mencionado, supuestamente se pueden observar diversas hojas con diseños de Pokémon. No obstante, debido a la baja resolución de las imágenes, diversos investigadores buscaron resolver fotograma por fotograma para descubrir que algunos diseños son versiones preliminares de Pokémon que aparecieron dentro de algunas versiones finales de los juegos.

New video! We've archived a development documentary for Pokémon Diamond and Pearl with over 100 never-before seen designs and a full breakdown.

Sinnoh will never be the same.



🟣How We Uncovered Pokemon’s Biggest Secret🟣⬇️ pic.twitter.com/YwnV1vnjGg — Lewtwo (@Lewchube) July 22, 2026

Lo impactante de la historia es que dentro de los diseños que se pudieron observar, supuestamente se pudieron observar al menos 100 diseños de personajes abandonados, pues dentro de los diseños originales se puede observar una especie de dientes de sable con colmillos de hielo o una especie de Pokémon de roca con forma de tren.

Para los fans, esta revelación es una muestra de que, a pesar de los años, Pokémon se mantiene como una de las sagas más importantes de todos los tiempos, aumentando incluso las especulaciones sobre si es que, veremos la llegada de una nueva ola de personajes nuevos.