Pokémon GO: Misiones y recompensas del evento La Conserje Pokémon

Atención a entrenadores que el evento de celebración de La Conserje Pokémon en Pokémon GO ya está activo y finalizará el domingo 14 de septiembre de 2025 a las 8:00 p.m. (hora local de México). El objetivo de este evento es que todos los jugadores formen parte de la celebración del estreno de la segunda temporada de la serie, la cual trae consigo a Psyduck con flotador, con altas probabilidades de obtener un Pokémon shiny.

Misiones y recompensas en el evento La Conserje Pokémon de “Fiesta en la Piscina”

“La Investigación Temporal: La Conserje Pokémon – Fiesta en la Piscina” es el centro del evento y tendrás hasta las 8:00 p.m. del 14 de septiembre para completarla. Aquí tienes un breve resumen de lo que estará disponible:



Consigue una instantánea de un Pokémon salvaje – 15 Poké Balls

Captura 10 Pokémon – Encuentro con Mudkip

– Encuentro con Mudkip Consigue 5 instantáneas – 10 Great Balls

– 10 Great Balls Captura 15 Pokémon – Encuentro con Panpour

– Encuentro con Panpour Consigue 10 instantáneas – 10 Razz Berries

– 10 Razz Berries Captura 20 Pokémon – Encuentro con Pansage

– Encuentro con Pansage Consigue 20 instantáneas – 10 Pinap Berries

– 10 Pinap Berries Captura 25 Pokémon – Encuentro con Pansear

– Encuentro con Pansear Consigue 35 instantáneas – Encuentro con Psyduck con flotador

– Encuentro con Psyduck con flotador Captura 35 Pokémon – Encuentro con Psyduck con flotador

– Encuentro con Psyduck con flotador Recompensas finales: 3,000 Polvos Estelares y un Psyduck con flotador con fondo especial del evento.

Investigaciones de campo y bonus del evento

También es importante que, si quieres completar el evento a 100%, tomes en cuenta las misiones de campo destacadas:



Captura 10 Pokémon: Corphish, Sealeo o Dedenne.

Gana una incursión: Psyduck con flotador.

Consigue 3 instantáneas: Psyduck con flotador.

Además de los bonus activos durante el evento:



Doble de caramelos por captura.

por captura. Tu compañero encontrará objetos con más frecuencia.

con más frecuencia. Stickers temáticos al abrir Poképaradas o regalos.

Pokémon salvajes e incursiones destacadas

Como siempre pasa en los eventos, algunos Pokémon salvajes saldrán con más frecuencia. En esta ocasión te encontrarás más fácilmente con Psyduck con flotador, Eevee, Wooper, Corphish, Sealeo, Shinx, Pansage, Pansear, Panpour y Dedenne.

También hay incursiones especiales y nuevos objetos en la tienda, como la Camisa Aloha de Haru y stickers exclusivos.

¿Cómo vas con el evento de Pokémon?

También te puede interesar: BTS enciende al ARMY: ¿cantarán el tema principal del Mundial 2026?