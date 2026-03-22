Tony Tony Chopper de One Piece se une como colaborador oficial de Médicos Sin Fronteras

Tony Tony Chopper, el tierno e inquebrantable médico del barco de la tripulación de los Piratas del Sombrero de Paja de One Piece, se une como colaborador oficial de Médicos Sin Fronteras (MSF), una organización internacional con presencia en más de 70 países, encargada de llevar ayuda médica y humanitaria. El anuncio se dio a través de un evento especial en el que participó Hiroyuki Nakano, redactor jefe de One Piece Media, y Seiko Ito.

Lanzan ilustración especial de Chopper como colaborador oficial de Médicos Sin Fronteras

Para celebrar la incorporación del tierno Chopper a la organización, Eiichiro Oda, autor de One Piece, realizó una ilustración especial en la que se ve a Chopper portando la bandera de MSF. Según se informó, el querido personaje se reunirá con equipos de la organización para proporcionar ayuda a aquellas personas que enfrentan situaciones de crisis humanitaria.

“Nos honra anunciar que Tony Tony Chopper se une a Médicos Sin Fronteras (MSF)”, se lee en el anuncio compartido vía redes sociales. ”Dondequiera que vayamos juntos, el principio sigue siendo el mismo: todas las personas merecen acceso a atención médica, sin importar quiénes sean ni dónde se encuentren. Chopper se une a nuestros equipos para aprender cómo las crisis humanitarias afectan a las personas en todo el mundo, desde la respuesta a epidemias hasta la atención de traumatismos durante conflictos”.

Ikue Ōtani, voz japonesa de Chopper en One Piece, dedica emotivo mensaje al personaje:

Tras la designación de Chopper como colaborador oficial de Médicos Sin Fronteras, Ikue Ōtani, quien da vida al personaje en la versión japonesa de One Piece, dedicó una tierna felicitación:

“¡Felicidades, Chopper, por haber sido nombrado oficialmente como embajador de Médicos Sin Fronteras! Me llena de alegría que el doctor de la tripulación de los Sombrero de Paja apoye las actividades de esta organización tan importante. Este es el año de Chopper, así que no olviden disfrutar tanto de la serie live-action como del anime”, señaló.

One Piece, temporada 2, debuta con una calificación perfecta

La noticia llega a escasas semanas del estreno de la segunda temporada del live-action de One Piece, misma que debutó con una calificación perfecta (100%) por parte de la crítica, superando, por mucho, la primera entrega. La serie está disponible en streaming y sigue el arco de Loguetown, Little Garden y la isla de Drum.