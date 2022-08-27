Este 31 de marzo llega a la pantalla de Azteca 7 la magia de Aladdin.

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¿Cómo fue la escena de la alfombra en Aladdin?

Esta película, live action del clásico de Disney, está lleno de sorpresas que destacar: el vestuario, las canciones y sobre todo los efectos visuales.

Durante su estreno en cines hubo críticas bastante divididas, unos decían que era la mejor adaptación que habían visto de una película animada y muchos otros opinaban lo contrario. Lo que no cabe duda es que esta entrega está llena de magia, sobre todo después de ver a ese asombroso genio que hace un digno homenaje al querido Robin Williams.

Pero una escena que jamás podremos olvidar es en la que Aladdin parece saltar al vacío, pero, ¡sorpresa!, debajo de él hay una alfombra mágica que lo sostiene y, después de eso se va junto con Jasmín para sobrevolar la ciudad de Agrabah y nos regalan una de las canciones más recordadas de toda la franquicia de Disney: Un Mundo Ideal.

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Y no sólo esa parte de la película es maravillosa, pues también es importante reconocer todo el trabajo que hubo detrás de cámaras. Justo antes de iniciar la grabación, Mena Massoud (Aladdin) y Naoimi Scott (Jasmín) se notaban nerviosos al saber lo importante que ha sido esa canción, no solo para ellos sino para toda una generación que creció con el soundtrack de Aladdin.

El CGI, la verdadera magia en Aladdin

Cualquiera podrá pensar que una escena de apenas tres minutos podría grabarse en dos horas, tal vez tres, pero el cast se llevó varios días en el set que construyó la producción específicamente para Un Mundo Ideal y Un Amigo Fiel, este cuarto estaba tapizado de una tela color azul sirve para que el personal encargado de los efectos especiales pueda animar el fondo, como ese glorioso cielo azul que aparece mientras Jasmín y Aladdin cantan tan romántica canción.

Sé que lo estás sospechando y aquí te lo confirmo, no, no existe la alfombra mágica, todo lo que vemos en pantalla fue creado prácticamente desde cero, los actores tuvieron que sentarse sobre una tarima que, con un par de mecanismos, hacía lentos movimientos, y el viento que vemos que les vuela sus bonitas cabelleras era proporcionado a través de unos grandes tubos que apuntaban directo a los rostros de nuestros protagonistas.

Así que es el día en el que debemos reconocer que la magia es real, tal vez no podamos encontrarnos una lámpara mágica de donde salga un genio a concedernos tres deseos, pero definitivamente podemos lograr que todos los sueños se cumplan a través de una gran herramienta del cine: el CGI.

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Este domingo 31 de marzo no olvides ver Aladdin, solo por Azteca 7, ¡el canal correcto!