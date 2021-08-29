Conoce a los personajes de Han Solo: Una historia de Star Wars.

Tras el rotundo éxito de "Rogue One: Una historia de Star Wars" en 2016, Lucasfilm se arriesgó a lanzar un segundo spin-off de la su famosa saga galáctica y como era de esperarse logró estar en boca de todos nuevamente.

"Han Solo: Una historia de Star Wars" es el nombre de esta segunda entrega de historias alrededor de la legendaria Guerra de las Galaxias, la cual habla de los inicios de uno de los personajes más queridos por los fanáticos de la saga: el mercenario y piloto del Halcón Milenario, Han Solo.

En esta cinta, el famoso personaje hace honor a su nombre solamente al inicio, pues a lo largo de su aventura se ve acompañado de varios personajes, algunos conocidos y otros nuevos que le dan más sentido a lo que ha sido su vida.

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Han Solo - Alden Ehrenreich

A este personaje se le conoce desde hace muchos años, siempre interpretado por el inigualable Harrison Ford, pero en esta ocasión lo veremos en una faceta muy distinta y personificado por el muy joven Alden Ehrenreich.

Qi'Ra . Emilia Clarke

Un personaje inédito hasta ahora que seguramente te mantendrá enganchado y que al parecer hará pasar por varias dificultades al mismísimo Han Solo.

Chewbacca

Un historia exclusiva sobre Han Solo no sería lo mismo sin su gran amigo y compañero de aventuras: el legendario wookiee Chewbacca.

Lando Calrissian - Donald Glover

Una ausencia muy dolorosa para los fanáticos la saga galactica en "Star Wars: El Despertar de la Fuerza" y "Star Wars: Los Últimos Jedi", pero que afortunadamente hace su aparición en este spin-off. Lando regresa para ser más descarado, sinvergüenza y rastrero.

Val - Thandie Newton

En un inicio había especulaciones acerca del personaje que interpretaría Newton, pues se decía que podría ser Sana Starros, la "esposa secreta" de Han Solo en los cómics, pero finalmente se reveló que dará vida a este personaje llamado Val del que pronto podremos conocer más.

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Tobías Beckett - Woody Harrelson

Este personaje vendrá a ser algo algo así como el mentor de Han Solo. Podríamos descubrir de dónde saca tanta bravura y habilidad nuestro querido Han Solo.

No te pierdas a estos y muchos más personajes en nuestro estreno Platinum "Han Solo: Una historia de Star Wars" por la señal de Azteca 7.