¡Rompiendo todos los secretos del Internet y cómo funciona!

Si quieres romperla en el ciberespacio, hacer una búsqueda adecuada o volverte viral y tener muchos seguidores en tus redes sociales, entonces no puedes perderte por nada del mundo nuestro estreno Platinum 'Wifi Ralph', este domingo 26 de junio por la pantalla de Azteca 7, pues ahí están los secretos del Internet que Vanellope y Ralph descubrieron juntos.

Así es, resulta que hay varios detalles en esta cinta que puedes tomar en cuenta si lo que quieres es hacer compras en línea, destacar ante miles de cibernautas y hacerte famoso, y muchos otros secretos del Internet que nadie te había contado.

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Y es que todo comenzó por un pequeño ajuste que Ralph intentó hacer en el videojuego Sugar Rush, donde trabajaba Vanellope, pero todo salió mal y por esta razón tuvieron que navegar en el ciberespacio para salvar a Vanellope y a sus demás compañeros.

¿Cómo romper el Internet como lo hizo Ralph?

Es ahí donde comienza esta aventura que parecía muy sencilla, pero todo tiene su nivel de complejidad hasta en el Internet, pues va más allá de cables y conexiones en escala global.

Gracias a esta travesía de Vanellope y Ralph es como, sin querer, salen a la luz los secretos de Internet, pues hay muchas cosas que algunos no se imaginan que pueden enfrentar a la hora de conectarse, por más sencillo que parezca.

A grandes rasgos, evidentemente necesitas una conexión para poder entrar en este inmenso mundo de opciones, por lo que mientras más específico seas, tu búsqueda u objetivo en Internet será exitoso.

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Si lo que quieres es buscar algo, tal y como Ralph y Vanellope lo hacen, entonces debes seleccionar un buscador, colocar la palabra clave y de inmediato se desplegará el listado de sugerencias y resultados relacionados a tu duda o búsqueda.

Lo que debes tener cuidado a la hora de entrar es con las ventanas emergentes (Pop Ups), mismas que te sugieren un sinfín de temas o con la publicidad de acuerdo a tu búsqueda y gustos.

Lo más maravilloso de entrar a la web mundial es que es infinita y no hay límite para lo que tú quieras hacer, desde hacer una compra, hasta volverte un personaje viral con muchos seguidores.

Y es que este es otro de los secretos de Internet, cómo romperla con el paso a paso de los consejos que el propio Ralph lleva a cabo entre tutoriales de maquillaje, recetas de cocina y bailes random.



¡Si este tema te interesa, entonces no puedes perderte nuestro estreno Platinum 'Wifi Ralph', este domingo por la pantalla de Azteca 7! #RompiendoElInternet