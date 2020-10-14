VIDEO: Céline Dion nos enchina la piel con su voz mientras que Deadpool.... es Deadpool.

El soundtrack en el mundo de los superhéroes se ha caracterizado por hacer uso de canciones con derroche de testosterona. Deadpool al contrario, no tiene miedo a mostrar su delicadeza a través de un baile en tacones. Además comparte el escenario con Céline Dion quien canta ‘Ashes’, la balada icono de Deadpool 2.

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