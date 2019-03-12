¡La vida de Alvin, Simón y Teodoro está a punto de cambiar y ellos no se quedarán de brazos cruzados!

¡Alvin, Simón y Teodoro están listos para esta aventura Platinum!

Las Ardillas lo tenían todo y sus vidas cambiaron cuando conocieron a Samantha, la novia de Dave, quien además tiene un hijo.

Mientras que, Dave se prepara para dar un paso importante, sus queridas ardillas parlanchinas tienen todo preparado para impedir que se acabe la calma de la familia.

Alvin, Simón y Teodoro descubren que Miles, el hijo de Samantha les hará la vida imposible, y llegarán muy lejos para impedir que Dave le proponga matrimonio a su amada novia.

En tan sólo tres días, las ardillas deberán llegar a Miami y hacer todo lo necesario para detener a Dave.

¿Lo lograrán?

¡Abrocha bien tu cinturón de seguridad! Alvin Y Las Ardillas: Aventura Sobre Ruedas, es nuestro estreno Platinum y este 31 de marzo no te la puedes perder.