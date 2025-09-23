Eternos: Cuándo, dónde y a qué hora ver la película de Marvel GRATIS

Pese a que actualmente existen diversas plataformas de streaming en donde cualquier película que se nos antoje, no todas las personas logran tener acceso a ellas, por lo que, en algunas ocasiones, esperan a que la cinta se transmita en televisión abierta, como es el caso de Eternos de Marvel, la cual llegará a la pantalla chica de la mano de Azteca 7.

La cinta protagonizada por Salma Hayek, Angelina Jolie y Harry Styles se estrenará a Azteca 7 el próximo domingo 28 de septiembre, sin embargo, no será la única película que podrán disfrutar los fans del cine de superhéroes en esa fecha, pues también se transmitirán Iron Man y Avengers, películas que marcaron un antes y un después en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Para quien aún no ha visto la cinta, pero lo hará el próximo domingo por la participación de Hayek, debe tener en claro que el personaje que interpreta la mexicana es el de Ajak, líder espiritual de los Eternos, que fue enviada a la Tierra en el año 5000 antes de Cristo con el objetivo de avanzar en el desarrollo social del planeta y protegerlo de los Desviantes, monstros similares a los dinosaurios casi inmortales.

¿Quiénes son los Eternos?

Los Eternos son ‘super-humanos’ que tienen extraordinarios poderes, son casi inmortales y fueron creados por unos seres cósmicos denominadoslos Celestiales. La misión de este grupo se entra en salvar a la Tierra de losDeviants, que sólo se dedican a destruir y generar caos a su paso.

¿Cuánto recaudó Eternos de Marvel en taquilla tras su primer fin de semana?

Pese a todo pronóstico, los fans le dieron un cálido recibimiento a Eternos, pues, según cifras de Disney, la cinta recaudó 71 millones de dólares en Estados Unidos durante el fin de semana de su estreno, lo que la posicionó como el cuarto debut más alto de la pandemia por Covid-19.

