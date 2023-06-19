¿Qué motivó a Harrison Ford para aceptar el papel de John Thornton?

Aunque estoy seguro de que este gran actor no necesita presentación, déjame darte unas pistas para que lo recuerdes: sombrero, látigo, aventuras, misiones, y el espacio son solo algunas de las icónicas cosas que Harrison Ford ha tenido a lo largo de su carrera.

A lo largo de los años, Harrison Ford ha vivido grandes aventuras gracias a los papeles que ha interpretado en las películas, sin embargo, estos últimos años se ha mantenido más calmado, a excepción de "El Llamado Salvaje", una película que combina lo familiar con lo aventurero que caracteriza a nuestro querido Harrison Ford.

Además de la evidente preferencia de Ford por las películas de acción y aventuras, Harrison tiene otro motivo por el cual aceptó ser John Thornton.

John Thornton: el aventurero solitario

Harrison Ford interpreta a John Thornton, un hombre solitario que vivirá grandes aventuras a lado de Buck, un perrito que al parecer no tiene nada en común con él.

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Aunque no lo creas y no se note, Harrison Ford tiene varios motivos secretos que lograron convencerlo para aceptar interpretar a John Thornton.

Este es el motivo por el que Harrison Ford aceptó el papel

Y bueno, ahora sí, ¡al grano! Harrison Ford aceptó este papel por varios motivos:



Él y su familia (en especial su esposa) son grandes amantes de los animales, incluso confesó que sus fieles amigos duermen en su cama

Los perros son criaturas que nacieron salvajes y han sido domesticadas, incluso son criaturas cazadoras. Nosotros los humanos hemos cambiado nuestras relaciones con ellos una vez que los domesticamos y ahora los vemos como compañeros; esto trae beneficios de ambos lados para los perros y las personas en esta relación.

Tuvieron la libertad de adaptar su personaje a comparación de como lo describía el libro (porque sí, esta película es una adaptación)

¡Así fue hacer una película con el perrito Buck!

Para Harrison Ford, cada uno de los proyectos en los que ha participado representan un reto y tal parece que el actor es un apasionado de su trabajo y que tendremos a nuestro querido actor todavía para un rato más. ¡No te pierdas este domingo 25 de junio el estreno Platinum de El Llamado Salvaje por Azteca 7!