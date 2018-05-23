Vive una experiencia Platinum con Azteca 7 y Grandes Héroes.

¡Pon mucha atención! Azteca 7 y Grandes Héroes traen para ti siete consolas de videojuegos. Participa en nuestras siete dinámicas que tendremos desde la cuenta oficial de Twitter @AztecaSiete ¿Cómo hacerlo? Descúbrelo aquí:

Dinámica 1: #Baymax

- Sintoniza Grandes Héroes este domingo 27 de mayo en punto de las 10:00 PM.

- Cuando te indique la pantalla de televisión, tendrás cinco minutos para mandar un tuit con la siguiente frase: ‘Yo estoy viendo Grandes Héroes en @AztecaSiete'; Recuerda siempre usar el hashtag #EsMiAmigo seguido del hashtag #Baymax

- La primer persona en mandar el tuit, recibirá por mensaje directo tres preguntas que deberá contestar correctamente durante los cinco minutos posteriores al envío de las preguntas.

- Si no contestan las preguntas correctamente o en el periodo de tiempo designado, se realizará el mismo proceso con el siguiente usuario en la cola de tuits.

- El primero que conteste correctamente las preguntas en el periodo de tiempo designado, será el ganador de una consola de videojuego.

Dinámica 2: #Hiro

- Sintoniza Grandes Héroes este domingo 27 de mayo en punto de las 10:00 PM.

- Mándanos una foto con tu mejor amigo/compañero, usa el hashtag #EsMiAmigo seguido del hashtag #Hiro. No olvides mencionar nuestra cuenta oficial de Twitter @AztecaSiete

- La publicación de la foto que tenga más comentarios utilizando el hashtag #EsMiAmigo seguido del hashtag #Hiro durante diez minutos a partir de la mención en la pantalla de televisión, será el ganador de una consola de videojuego.

Dinámica 3: #GoGo

- Sintoniza Grandes Héroes este domingo 27 de mayo en punto de las 10:00 PM.

- Sube una foto donde aparezcas tú y cinco amigos para dar un total de seis personas, menciona nuestra cuenta oficial de Twitter @AztecaSiete y recuerda usar el hashtag #EsMiAmigo seguido del hashtag #GoGo

- Los cinco amigos tienen que ser taggeados, dar RT y comentar la foto usando el #EsMiAmigo seguido de #GoGo.

- La primer persona que logre que sus cinco amigos den RT, comenten y utilicen los hashtags, será el ganador de una consola de videojuego.

Dinámica 4: #Fred

- Durante la transmisión de Grandes Héroes, cuando se indique en pantalla, aparecerán 3 gifs a través de nuestra cuenta oficial de Twitter @AztecaSiete.

- Los gifs serán rompecabezas que tendrán que ser alineados para conformar un poster correcto.

- El primer usuario que conforme los 3 gifs correctamente y envíe los tres testigos en un solo tuit utilizando el hashtag #EsMiAmigo seguido del hashtag #Fred y mencionando la cuenta oficial @AztecaSiete, será el ganador de una consola de videojuego.

Dinámica 5: #Wasabi

- Sintoniza Grandes Héroes este domingo 27 de mayo en punto de las 10:00 PM.

- Cuando se indique en pantalla de televisión, publica una foto en Twitter con tu familia mientras ven Grandes Héroes, (debe aparecer la pantalla de televisión sintonizando Azteca 7). Utiliza el hashtag #EsMiAmigo seguido del hashtag #Wasabi, menciona nuestra cuenta oficial de Twitter @AztecaSiete y el poder que representa a cada miembro de tu familia que aparece en la foto.

- Deben aparecer al menos tres miembros de tu familia en la imagen.

- El primer usuario que publique su fotografía siguiendo las condiciones antes mencionadas, será el ganador de una consola de videojuego.

Dinámica 6: #HoneyLemon

- Sintoniza Grandes Héroes este domingo 27 de mayo en punto de las 10:00 PM.

- Durante la transmisión, publicaremos una imagen de Natalia Valenzuela con dos versiones de la misma imagen y siete diferencias entre las dos versiones.

- El primero que comente con el hashtag #EsMiAmigo seguido del hashtag #HoneyLemon con las siete diferencias encontradas, será el ganador de una consola de videojuego. No olvides mencionar nuestra cuenta oficial de Twitter @AztecaSiete.

Dinámica 7: #GrandesHéroes

- Durante la transmisión de Grandes Héroes, publicaremos en Twitter un video donde deberás encontrar al personaje Baymax que aparecerá en escenas donde originalmente no aparece.

- El primer usuario que encuentre el total de Baymax y postee las impresiones de pantalla como galería en Twitter utilizando el hashtag #EsMiAmigo seguido del Hashtag #GrandesHéroes y mencionando la cuenta oficial @AztecaSiete, será el ganador de una consola de videojuego.

Participa en nuestra experiencia Platinum y no te pierdas este domingo Grandes Héroes,10:00 PM por Azteca 7. ¡Mucha suerte y no olvides consultar las bases completas aquí abajo!

“AZTECA 7 Y GRANDES HÉROES TE LLEVAN A VIVIR UNA EXPERIENCIA PLATINUM”

I. Con fundamento en los artículos 27 fracciones XXI y XXXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4°, 5°; 217 fracción V, 229 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 9° fracción VI, 19, 20 y 21 del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión en Materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones en Radio y Televisión; y 25, fracciones I, XV y XX del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, por medio del presente escrito, solicito de la manera más atenta a esa H. Autoridad, tenga a bien conceder autorización a mi representada (El Promotor del Concurso) para celebrar un concurso denominado “AZTECA 7 Y GRANDES HÉROES TE LLEVAN A VIVIR UNA EXPERIENCIA PLATINUM” (el “Concurso”), del cual su promoción y comunicación se llevará a cabo del 07 al 27 de mayo 2018 (La “Vigencia”), a través de Azteca 7, en los sitios de Internet http://www.azteca7.com/ y sus diferentes ramas y/o en otros sitios del grupo y sus filiales, así como en las cuentas oficiales de redes sociales del Canal, Facebook (https://www.facebook.com/aztecasiete), Twitter (@AztecaSiete) e Instagram (https://www.instagram.com/aztecasiete).

1. BASES:

Podrán participar todas aquellas personas físicas, hombres y mujeres mayores de edad (18 años) de cualquier parte de la República Mexicana que hayan leído y aceptado las presentes Bases y Condiciones de este concurso.

En caso de que un menor de edad quiera participar, deberá estar acompañado de un mayor (18 años) ya que, en caso de ser ganador, solamente un mayor de edad puede recibir el premio.

2. MECÁNICA DEL CONCURSO:

Las personas participantes deben leer las bases y condiciones y aceptarlas, así como aceptar haber leído el Aviso de Privacidad, los cuales estarán disponibles en el sitio web oficial de Azteca 7.

a) Las personas participantes deberán ver la transmisión de la película “Grandes Héroes” el domingo 27 de Mayo a las 10:00PM.

b) Durante la transmisión de la película, se pautarán plecas invitando a la audiencia a participar en las dinámicas en redes sociales.

c) Habrán siete dinámicas en las que la audiencia puede participar, sin embargo cada participante sólo podrá ser ganador en una dinámica, aunque participe en varias.

d) Las instrucciones para participar en cada dinámica serán posteadas en redes sociales al momento en el que la pleca esté al aire. La audiencia que desee participar, debe estar pendiente al momento en el que salga la pleca para entrar a las redes y verificar la dinámica.

e) En todas las dinámicas, es importante que se utilice el hashtag #EsMiAmigo y el hashtag particular de cada dinámica, mencionar a la cuenta @AztecaSiete y ser seguidores de la cuenta.

f) El ganador será contactado por mensaje directo via Twitter el día lunes 28 de Mayo. En caso de que el participante seleccionado no confirme los datos solicitados en el mensaje, en un plazo de 4 horas contadas a partir de la hora de envío indicada en el mensaje directo, TV Azteca se reservará el derecho de elegir a otro participante.

3. SELECCIÓN DEL GANADOR:

a) El equipo de Azteca 7 en presencia de un supervisor de la Secretaría de Gobernación, hará la selección del ganador el día lunes 28 de Mayo. Para tales efectos, nos pondremos en contacto por teléfono con la persona primer persona de cada dinámica que la haya completado correctamente y cumpla con todas las bases y condiciones del concurso.

b) En caso de que alguna de las personas no pueda ser contactada, se procederá a elegir el siguiente participante en orden sucesivo.

c) Azteca 7, a través de un spot de TV y de sus cuentas oficiales de redes sociales, dará a conocer al ganador de este concurso del Jueves 31 de Mayo al Domingo 3 de Junio.

4. PREMIO

7 consolas Nintendo Switch

5. EXCLUSIONES:

El premio no incluye juegos o accesorios adicionales. El premio consiste únicamente en los elementos expuestos como “incluidos”.

Todo lo no especificado en estos términos y condiciones como “incluido” en el paquete de premios está “excluido.

6. OTRAS CONDICIONES:

Si el ganador es de la CDMX y Área Metropolitana, debe recoger el premio en las instalaciones de TV Azteca (Periférico Sur #4121. Col. Fuentes del Pedregal, 01900, CDMX).

Si el ganador es del interior de la República, el premio será enviado a la dirección proporcionada por el ganador.

Al recibir el premio, el ganador acepta que TV AZTECA, S.A.B de C.V ha cumplido en tiempo y forma debidas, con todas y cada una de sus obligaciones en relación con la promoción. En el caso de ganadores del interior de la República, TV AZTECA, S.A.B. C.V. asegurará el premio en caso de pérdida o extravío para garantizar la entrega, asumiendo responsabilidad únicamente en caso de que el premio tenga un daño referente al funcionamiento, por tales efectos los daños estéticos quedan excluidos de la responsabilidad de las empresas.

7. RENUNCIA DEL PREMIO:

Las siguientes situaciones son motivo para considerar la renuncia del premio por parte del ganador:

(i) Si el ganador decide por voluntad propia renunciar al premio, por cualquier motivo.

(ii) Si TV Azteca no puede contactarlo para entregar el premio.

En cualquiera de las situaciones anteriores, TV Azteca está de acuerdo en otorgar el premio al segundo ganador legítimo, el cual sería seleccionado a la par del primero, en presencia de un supervisor o supervisora de la Secretaría de Gobernación.