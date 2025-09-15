Esta es la razón por la que se canceló el primer fanmeeting de EarthMix

Recientemente se dio a conocer sobre la cancelación del tan esperado primer fanmeeting en Ciudad de México de la pareja del entretenimiento conocida como EarthMix la cuál está conformada por Earth (Earth Pirapat Watthanasetsiri) y Mix (Mix Sahaphap Wongratch), el par de actores sensación de Tailandia.

Fue a través de un comunicado emitido por la productora de televisión tailandesa y agencia de talentos GMMTV que se dieron a conocer los motivos de la cancelación de este llamado “1st Fan Meeting” en México programado para el domingo 21 de septiembre, donde fans de EarthMix han comenzado a expresar su descontento.

¿Por qué se canceló el fanmeeting de EarthMix?

GMMTV informó a través de redes que oficialmente quedaba cancelado el evento “Earth Mix 1st Fan Meeting in Mexico”, el cuál estaba programado para el próximo domingo 21 de septiembre.

El motivo es que este fanmeeting fue pensado para un aforo de 1,500 personas, con la autorización del recinto por parte de GMMTV pero debido a la solicitud de fans y con la aprobación de GMMTV, se había tomado la decisión de realizar cambiar el recinto, trasladando el evento a un espacio premium conocido como “El Cantoral”, el cuál cuenta con un boletaje menor (696 personas).

Este cambio de venue habría significado complicaciones para la realización de la convivencia pues no representaba beneficio económico alguno para ninguna de las dos partes, quienes priorizaron la experiencia de los fans.

¿Qué pasa si ya tenía mi boleto?

En el mismo comunicado se informó que se ejecutará la cancelación del evento y se efectuará un reembolso de los boletos adquiridos hasta la fecha, por lo que se ha solicitado a los compradores estar atentos a los correos electrónicos registrados al momento de la adquisición, donde recibirán información detallada sobre el procedimiento y tiempos de devolución.

Por ahora no se sabe si este fanmeeting de EarthMix se agendará pronto o si puedan volver al país, pues fans aseguran en redes haber dado con varias inconsistencias que habrían complicado la realización de este evento.