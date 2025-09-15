¿Miley Cyrus volverá como Hanna Montana? Esta foto lo confirmaría

En las horas recientes una publicación de procedencia desconocida indicó que Miley Cyrus podría regresar a la interpretación de su icónico personaje. Aunque no se indicaba nada en la foto de la cantante, sostenía una peluca rubia, tal como lucía el personaje que cautivó a muchos niños y adolescentes al final de la primera década de los 2000. Sin embargo, muchos indican que eso no sucederá. Y aquí están los detalles de todo lo que está pasando alrededor de esta foto viral.

¿Miley Cyrus ya abandonó al personaje de Hanna Montana?

La respuesta sería un sí. Dado que la personalidad de la artista hoy en día no tiene nada de parecido con el personaje, la propia Miley indicó que debía alejarse del personaje. En su crecimiento como artista, no quiso mantenerse atada a lo que representaba Hanna Montana. Aunque también se han recogido referencias de dicha experiencia en su faceta como cantante y compositora y declaró que Disney fue quien le prohibió cantar el repertorio de la serie.

Sin embargo, la imagen que se filtró está concretando locura total entre los fanáticos de la serie transmitida entre 2006 y 2011. Justamente porque se cumplen 20 años de la primera aparición de esta historia para niños y adolescentes que se transmitió en el canal de Disney. Por ello, muchos verían como idóneo que Cyrus porte la peluca de nueva cuenta para agradecer a lo que le dejó Hanna Montana en los inicios de su carrera.

¿La imagen de Miley Cyrus con la peluca rubia es IA?

Dado que no hay alguna fuente de la foto, muchos están matando toda ilusión de reencuentro de Miley con su alter ego. Según muchos usuarios, esto podría ser autoría de la Inteligencia Artificial. Por ello, esperan que en próximas horas existan aclaraciones que maten todo indicio del ansiado regreso o que sigan inyectando especulaciones.