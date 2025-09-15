“The Penguin": Lo que Matt Reeves adelantó sobre la esperada temporada 2

El grandioso universo de The Batman sigue en expansión y uno de los proyectos más aclamados lo demuestran, pues The Penguin, puede regresar con nueva temporada, Matt Reeves sorprendió a los fans al revelar que ya existen conversaciones para dar continuidad a la historia de Oswald Cobblepot, interpretado magistralmente por Colin Farrell.

The Penguin tendrá una nueva temporada

Producida por HBO Máx, se espera que los sucesos ocurran después de The Batman (2022), donde Oswald “Oz” Cobblepot ascendía en el inframundo criminal de Gotham después de la caída de Carmine Falcone.

¿Qué se sabe?

En declaraciones durante la alfombra roja de los Emmy 2025, Matt Reeves confirmó que la posibilidad de una temporada 2 ya está sobre la mesa:

Del mismo modo, el director también recordó que este spin-off forma parte de un plan mayor: el “Batverse”, el cual se complementará con proyectos como The Batman: Part II, el cual ya tiene fecha de estreno confirmada para el1 de octubre del 2027. No obstante, es importante señalar que, en lo que llega la secuela en cines, todo indica que The Penguin tendrá más capítulos para continuar expandiendo el universo de Gotham.

¿Qué tienen que esperar los fans?

Es importante señalar que la producción no ha confirmado oficialmente una renovación ni una fecha de estreno, pero es la voz de Reeves que los fans pueden estar tranquilos y en espera de las próximas entregas.