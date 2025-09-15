Así lucía el actor que triunfó en los Emmys por ‘Adolescencia’ en los videoclips de Arctic Monkeys

Con sólo 4 capítulos y actores que, hasta antes del estreno, no eran estrellas del entretenimiento, ‘Adolescencia’ se posicionó como una de las series más premiadas durante los Emmys del presente año al coronarse en 6 categorías, entre ellas, a Mejor Actor de Serie Limitada o de Antología en donde figuró Stephen Graham, un actor británico que apareció en los videos musicales de sus connacionales, los ganadores al Grammy, Arctic Monkeys.

Crédito: Domino Record Co

Además del premio antes mencionado, Graham también triunfó en la categoría de Mejor Guion para una Miniserie o Película para TV junto con Jack Thorne, su compañero de escritorio en este proyecto.

Pese a sus victorias en los Emmys, pocas personas tenían en el radar la carrera del actor. Entró a la industria del entretenimiento en 1999, con la serie británica Coronation Street. En 2006 interpretó a ‘Combo’ en This Is Englad, pero después de este papel estuvo un año fuera del cine y televisión, sin embargo, en aquella época protagonizó el videoclip del tema “When The Sun Goes Down”, el segundo sencillo de su influyente álbum debut, “Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not”. Un año después, participó en el de ‘”Flourecent Adolecent” del álbum ”Favourite Worst Nightmare”.

Así fue la borrachera de Stephen Graham con los Arctic Monkeys

En entrevista con la revista Mirror, Graham reveló que, tras grabar videoclip de “When Sun Goes Down”, la banda liderada por Alex Turner lo invitó a tomar un con ellos, pero la noche se salió de control. “Un estudiante empujó a Alex y fue a abofeteara (Matt) Helders <baterista de la banda>y este dijo: ‘Eso no está bien’, así que soltó un puñetazo y le dio al chico, que se cayó hacia atrás y entonces todo se fue un poco... Al final lo echaron”.

En aquella ocasión, el actor de ‘Adolescencia’ y Arctic Monkeys terminaron en una fiesta en casa de una chica con la que Turner había estado hablando. “Esta chica encantadora se portaba muy bien con Alex. Regresamos a casa donde vivían y él subió con ella”, agregó.