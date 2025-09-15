The Paper: el spin-off de The Office llegará a esta plataforma; ¿cuál es su fecha de estreno?

Aunque muchos se mostraron negados a darle una oportunidad al spin-off de The Office, ya estrenado en algunas partes del mundo, la gente amante de esta serie le quiere dar una oportunidad. Y justamente HBO Max será la plataforma que les permitirá disfrutar del producto audiovisual llamado The Paper, el cual se estrenará el próximo fin de semana en México y Latinoamérica.

Te puede interesar - ¿The Office y Malcolm el de enmedio existen en el mismo universo?

Te puede interesar - ¿Ya viste el tráiler de The Paper?

¿Cuándo y a qué hora se estrena The Paper en México?

The Office es considerada una de las mejores o la mejor sitcom existente y por ello cuando se anunció un spin-off, llegó el siempre latente temor de que las cosas no salieran conforme a lo esperado. Sin embargo, parece que las primera críticas han salido de manera positiva, por eso que HBO anunciara que en México y Latinoamérica se estrenará el próximo 18 de septiembre, fue una bomba de alegría para los fanáticos.

El horario no está confirmado, aunque todo indica que desde las 00:00 del próximo 18 de septiembre estarán disponibles los 10 capítulos de la primera temporada. Dado que no es una serie de estreno mundial, no habría problema en lanzar todo el producto directamente para los fans de dicha serie.

¿De qué trata The Paper, spin-off de The Office?

Según lo adelantado por el tráiler, se narra la historia de un diario en un momento evidentemente decadente. Un editor en jefe llamado Ned Sampson llega con la misión de levantar este periódico que no tiene capacidad ni talento nato para hacer periodismo. Como su antecesora, se esperan situaciones ridículas, hilarantes y entrañables, que sería una apuesta lógica para volver a presentar en la pantalla.

¿Habrá cameos de personajes de The Office en The Paper?

Ya se confirmó el primero, que es el de Oscar, personaje reinterpretado por Oscar Nuñez. Ante eso, la gente está expectante y muy ávida de ver los siempre cameos inteligentes que pueden hacer con los personajes que cautivaron al mundo de la comedia hace años.