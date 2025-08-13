¿Por qué hoy 13 de agosto se celebra el K-Pop Day?
Este 13 de agosto celebramos el K-Pop Day, festejo que une a comunidades de todo el mundo.
ARMY, BLINK, CARAT, STAY… No importa qué fandom pertenezcas, hoy todos estamos emocionados por el K-Pop Day o también conocido como Worldwide K-Pop Day, una festividad que une a millones de personas por todo el mundo.
Este miércoles 13 de agosto estamos disfrutando del K-Pop Day, una jornada que celebra a toda una comunidad que tiene fanatismo por la música K-Pop, la cuál ha crecido de manera exponencial en los últimos años junto con fenómenos de la música como BTS, BLACKPINK, TWICE o Stray Kids.
Como tal, no hay algún motivo en específico que detalle por qué la propia comunidad de fans ha elegido este día para conmemorar a sus ídolos, pero lo que sí sabemos es que ha unido a millones de personas por todas partes del mundo, por lo que en los últimos años han elegido el 13 de agosto como su día.
¿Cómo celebra México el K-Pop Day?
En ciudades como la CDMX, Guadalajara o Monterrey, fanáticas y fanáticos se unen en plazas públicas o centros culturales y realizan actividades con las que honran a sus ídolos, como concursos de baile e incluso karaokes.
Este tipo de reuniones se caracterizan por tener ferias gastronómicas de platillos coreanos, venta de merch y cosméticos que destacan en la cultura de oriente.
Podemos decir que esta celebración que cada vez trasciende más en la cultura mundial, también se destaca por su enorme presencia en internet, donde fans de artistas K-Pop llenan redes sociales como X, Facebook, TikTok, Instagram y demás blogs como tumblr de “hashtags”.
Con este tipo de festividades, podemos destacar el vínculo y la cercanía que los fans de todo el mundo tienen con sus ídolos de la múisca K-Pop, el cuál va más allá de un país, cultura, idioma o región.