Premios Ariel 2025: ¿cuándo, a qué hora son y dónde ver la premiación en vivo?
Los Premios Ariel 2025 ya están listos para galardonar a lo mejor del cine mexicano, y es probable que de esta premiación se lance el título que representará a México en los Oscars 2026.
Los Premios Ariel son descritos como los premios más importantes de México, en los cuales además de premiar lo mejor del cine mexa podemos darnos alguna idea de la película nacional que nos estaría representando en premiaciones como los Goya o los Oscars. Este 2025 las películas contendientes vienen con todo, títulos que van desde Sujo hasta Pedro Páramo se preparan para este magno evento.
¿Cuándo y a qué hora son los Premios Ariel 2025?
Los Premios Ariel 2025 se llevarán a cabo este sábado 20 de septiembre, y darán inicio en punto de las 8:00 p.m. hora centro de México. Los premios serán transmitidos desde Puerto Vallarta, donde se congregarán todos los nominados e invitados a la ceremonia.
¿Dónde puedo ver los Premios Ariel 2025?
Al igual que los Emmys 2025, los Ariel se transmitirán a través de TNT y HBO Max, quienes han tenido disponibles casi en su totalidad todas las premiaciones tanto de cine, música y televisión. También La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas tendrá una cobertura en vivo a través de sus redes sociales oficiales.
Conoce a los nominados a los Ariel 2025
Estos son los nominados a los premios Ariel 2025:
Mejor Película
- La Cocina
- No Nos Moverán
- Pedro Páramo
- Sujo
- Un Actor Malo
Mejor Dirección
- Alonso Ruizpalacios – La Cocina
- Astrid Rondero y Fernanda Valadez – Sujo
- Rodrigo Prieto – Pedro Páramo
- Pierre Saint Martin – No Nos Moverán
- Úrsula Barba Hopfner – Corina
Mejor Actriz
- Adriana Paz – Arillo de Hombre Muerto
- Fiona Palomo – Un Actor Malo
- Luisa Huertas – No Nos Moverán
- Naian González Norvind – Corina
Mejor Actor
- Alfonso Dosal – Un Actor Malo
- Juan Jesús Varela – Sujo
- Juan Ramón López – Vergüenza
- Raúl Briones – La Cocina
- Manuel García Rulfo – Pedro Páramo
Mejor Coactuación Femenina
- Agustina Quinci – No Nos Moverán
- Carolina Politi – Corina
- Giovanna Zacarías – Pedro Páramo
- Laura de Ita – Corina
- Mayra Batalla – Pedro Páramo
- Yadira Pérez Esteban – Sujo
Mejor Coactuación Masculina
- Alexis Varela – Sujo
- Héctor Kotsifakis – Pedro Páramo
- Noé Hernández – Arillo de Hombre Muerto
Mejor Revelación Actoral
- Andrés Revo – Hombres Íntegros
- Jairo Hernández – Sujo
- José Alberto Patiño – No Nos Moverán
- Sofía Quezada – Armas Blancas
Mejor Guion Original
- Sujo
- Corina
- No Nos Moverán
Mejor Guion Adaptado
- La Cocina
- Casi el Paraíso
- Pedro Páramo
Mejor Documental
- Concierto Para Otras Manos
- El Guardián de las Monarcas
- Estado de Silencio
- La Falla
- La Mujer de Estrellas y Montañas
- Tratado de Invisibilidad
Mejor Cortometraje Documental
- Anónima
- Buscando un Burro
- Hasta Encontrarlos
- Pequeños Zorros
- Viente de Luna
Mejor Cortometraje de Animación
- Aferrado
- Dolores
- Fulgores
- La Carretera de los Perros
- Ser Semilla
Mejor Largometraje Animado
- Uma & Haggen: Princesa y vikingo
Mejor Cortometraje de Ficción
- El Límite del Cuerpo
- La Cascada
- Passarinho
- Spiritum
- Viaje de Negocios
Mejor Diseño de Vestuario
- La Cocina
- Corina
- Pedro Páramo
- La Arriera
Mejor Maquillaje
- Una Historia de Amor y Guerra
- Párvulos: Hijos del Apocalipsis
- Pedro Páramo
- La Cocina
Mejor Diseño de Arte
- No Nos Moverán
- Corina
- Pedro Páramo
Mejor Ópera Prima
- Corina
- El Grosor del Polvo
- No Nos Moverán
- Pedro Páramo
- Vergüenza
Mejor Edición
- Sujo
- No Nos Moverán
- La Cocina
Mejores Efectos Especiales
- Pedro Páramo
- Párvulos: Hijos del Apocalipsis
- La Cocina
Mejores Efectos Visuales
- Jíkuri: Viaje Desde el País de los Tarahumaras
- Pedro Páramo
- La Cocina
Mejor Música Original
- No Nos Moverán
- Pedro Páramo
- La Cocina
Mejor Sonido
- Sujo
- Pedro Páramo
- La Cocina
Mejor Película Iberoamericana
- El 47 (España)
- El Jockey (Argentina)
- El Ladrón de Perros (Bolivia)
- El Lugar de la Otra (Chile)