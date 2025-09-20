Premios Ariel 2025: ¿cuándo, a qué hora son y dónde ver la premiación en vivo?

Los Premios Ariel son descritos como los premios más importantes de México, en los cuales además de premiar lo mejor del cine mexa podemos darnos alguna idea de la película nacional que nos estaría representando en premiaciones como los Goya o los Oscars. Este 2025 las películas contendientes vienen con todo, títulos que van desde Sujo hasta Pedro Páramo se preparan para este magno evento.

¿Cuándo y a qué hora son los Premios Ariel 2025?

Los Premios Ariel 2025 se llevarán a cabo este sábado 20 de septiembre, y darán inicio en punto de las 8:00 p.m. hora centro de México. Los premios serán transmitidos desde Puerto Vallarta, donde se congregarán todos los nominados e invitados a la ceremonia.

¿Dónde puedo ver los Premios Ariel 2025?

Al igual que los Emmys 2025, los Ariel se transmitirán a través de TNT y HBO Max, quienes han tenido disponibles casi en su totalidad todas las premiaciones tanto de cine, música y televisión. También La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas tendrá una cobertura en vivo a través de sus redes sociales oficiales.

Conoce a los nominados a los Ariel 2025

Estos son los nominados a los premios Ariel 2025:

Mejor Película

La Cocina

No Nos Moverán

Pedro Páramo

Sujo

Un Actor Malo

Mejor Dirección

Alonso Ruizpalacios – La Cocina

Astrid Rondero y Fernanda Valadez – Sujo

Rodrigo Prieto – Pedro Páramo

Pierre Saint Martin – No Nos Moverán

Úrsula Barba Hopfner – Corina

Mejor Actriz

Adriana Paz – Arillo de Hombre Muerto

Fiona Palomo – Un Actor Malo

Luisa Huertas – No Nos Moverán

Naian González Norvind – Corina

Mejor Actor

Alfonso Dosal – Un Actor Malo

Juan Jesús Varela – Sujo

Juan Ramón López – Vergüenza

Raúl Briones – La Cocina

Manuel García Rulfo – Pedro Páramo

Mejor Coactuación Femenina

Agustina Quinci – No Nos Moverán

Carolina Politi – Corina

Giovanna Zacarías – Pedro Páramo

Laura de Ita – Corina

Mayra Batalla – Pedro Páramo

Yadira Pérez Esteban – Sujo

Mejor Coactuación Masculina

Alexis Varela – Sujo

Héctor Kotsifakis – Pedro Páramo

Noé Hernández – Arillo de Hombre Muerto

Mejor Revelación Actoral

Andrés Revo – Hombres Íntegros

Jairo Hernández – Sujo

José Alberto Patiño – No Nos Moverán

Sofía Quezada – Armas Blancas

Mejor Guion Original

Sujo

Corina

No Nos Moverán

Mejor Guion Adaptado

La Cocina

Casi el Paraíso

Pedro Páramo

Mejor Documental

Concierto Para Otras Manos

El Guardián de las Monarcas

Estado de Silencio

La Falla

La Mujer de Estrellas y Montañas

Tratado de Invisibilidad

Mejor Cortometraje Documental

Anónima

Buscando un Burro

Hasta Encontrarlos

Pequeños Zorros

Viente de Luna

Mejor Cortometraje de Animación

Aferrado

Dolores

Fulgores

La Carretera de los Perros

Ser Semilla

Mejor Largometraje Animado

Uma & Haggen: Princesa y vikingo

Mejor Cortometraje de Ficción

El Límite del Cuerpo

La Cascada

Passarinho

Spiritum

Viaje de Negocios

Mejor Diseño de Vestuario

La Cocina

Corina

Pedro Páramo

La Arriera

Mejor Maquillaje

Una Historia de Amor y Guerra

Párvulos: Hijos del Apocalipsis

Pedro Páramo

La Cocina

Mejor Diseño de Arte

No Nos Moverán

Corina

Pedro Páramo

Mejor Ópera Prima

Corina

El Grosor del Polvo

No Nos Moverán

Pedro Páramo

Vergüenza

Mejor Edición

Sujo

No Nos Moverán

La Cocina

Mejores Efectos Especiales

Pedro Páramo

Párvulos: Hijos del Apocalipsis

La Cocina

Mejores Efectos Visuales

Jíkuri: Viaje Desde el País de los Tarahumaras

Pedro Páramo

La Cocina

Mejor Música Original

No Nos Moverán

Pedro Páramo

La Cocina

Mejor Sonido

Sujo

Pedro Páramo

La Cocina

Mejor Película Iberoamericana