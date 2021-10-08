Avión Presidencial y Riesgo en el Aire: protocolos de emergencia aérea.

Este Sábado Appantallante tendremos un auténtico duelo de altura entre "Avión Presidencial" y "Riesgo en el aire", películas que buscarán un lugar para apoderarse de la pantalla de Azteca 7 y sólo tú tienes el poder de decidir cuál de estas dos fascinantes cintas será la ganadora.



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Sin embargo, ambos filmes tienen cosas en común, ya que toda la acción sucede mientras están en el aire y es aquí donde los protagonistas toman relevancia, pues tienen que actuar ante la emergencia aérea del secuestro de sus respectivos vuelos.

Mientras que en 'Avión Presidencial' el mandatario de Estados Unidos, James Marshall (interpretado por Harrison Ford) junto a su familia y demás trabajadores tienen que enfrentar a un grupo de terroristas que toman el control de su avión; en 'Riesgo en el aire' el exconvicto Cameron Poe (encarnado por Nicolas Cage}, que recién acaba de conseguir la libertad condicional, se verá envuelto en un secuestro aéreo a manos de un grupo de presos, y su labor será evitar que los criminales ataquen a la tripulación y se estrellen.

Por lo visto, no es nada fácil actuar ante una situación de emergencia y mucho menos si te encuentras en las alturas, por lo que James y Cameron se armaron de valor y en cuestión de segundos se las idearon para combatir a los malos, salir con vida y salvar a los suyos.

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Suena a que es una tarea muy sencilla, pero en la vida real ¿qué protocolos se siguen en este tipo de casos?

Aunque las aerolíneas tienen estrictas medidas de seguridad que son difíciles de burlar, lo cierto es que hay quienes se las ingenian para tomar el control de los aviones y cometer sus fechorías, pero a continuación te damos a conocer los protocolos o planes de acción en caso de vivir una emergencia aéreo de esa magnitud.

Y es que lo más importante es tratar de mantener la calma y no entrar en pánico, pues esto evitará causar más alarma entre todos los pasajeros. Quienes se harán cargo de comunicar la emergencia/secuestro será el piloto, pues existe un procedimiento que cualquier aerolínea debe accionar.

Se trata de un código secreto que cada empresa asigna a determinada situación en las alturas, podría ser desde un 0000 hasta un 7777 y cuando los controladores lo ven en el radar, en ese momento toman cartas en el asunto y avisan a las autoridades, sin la necesidad de que el piloto lo diga a través del radio, ya que tratan de actuar con toda la discreción posible.

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Además de esto, hay entrenamientos que el personal debe tomar en casos como esos y si bien los hacen cada seis meses, lo cierto es que dicha capacitación depende de cada aerolínea.

Está bien, por el momento no te pongas nervioso y deja que los héroes de este #SábadoAppantallante hagan lo suyo y nos pongan a salvo, pero lo que no puedes dejar de hacer es votar en nuestra app TV Azteca En Vivo o a través de nuestro WhatsApp para elegir a la película ganadora que llenará tu noche de mucha acción. ¡Te esperamos por Azteca 7!

