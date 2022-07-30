Este es el proyecto que Nicole Kidman rechazó para ser Atlanna.

Nicole Kidman, nuestra preciosa reina Atlanna en Aquaman tuvo que rechazar un papel para que pudiera terminar siendo parte de esta gran película. Por cierto, ¿ya te enteraste que tendremos al rey de los siete mares por Azteca 7? Este domingo 31 de julio a las 9 de la noche tendremos el estreno Platinum de Aquaman y ¡no te lo puedes perder!

Aunque esta es la segunda vez que vemos a Nicole Kidman en una película de superhéroes, estuvo a punto de interpretar a otra mítica reina, ¿adivinas de quién se trata?

Nicole estuvo a punto de representar a Hipólita, madre de la princesa Diana en Mujer Maravilla, pero, ¿por qué no se quedó con ese papel? Sucede que aunque la gente de Warner la buscó y le propusieron interpretar a la reina de las Amazonas, Kidman tuvo que rechazar el papel para regresar al mundo DC por cuestiones de agenda ya que estaba por comenzar el rodaje de otro proyecto.

Aunque Nicole había aceptado ya el papel, tuvo que retroceder, pero esto no paro aquí ya que un tiempo después se presentó la oportunidad de darle vida a Atlanna.

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¿Cómo fue que Nicole Kidman aceptó ser Atlanna?

La actriz comenzó a seguir el trabajo del director de Aquaman, James Wan desde años atrás cuando se enteró que haría una propuesta de cine interesante. Nicole es fanática de algunos directores de cine, cuando le gusta el trabajo de alguno de ellos, los sigue y se interesa por sus proyectos. De ahí fue como su respuesta a la propuesta de interpretar a Atlanna fue un "sí" sin pensarlo dos veces.

Desde que James y su equipo comenzaron a trabajar en los artes para la película, a Atlanna siempre le ponía la cara de Kidman, ¿por qué? Pues resulta que Wan siempre se imaginó a Nicole como la reina de Atlantis (cuando aún no la contactaban si quiera), pero debido a ello, Warner buscó a Nicole y como primer respuesta recibieron un:

Oh, ella adora el trabajo de James, ella adora a James

Tras la respuesta positiva por parte del equipo de Kidman, James Wan y ella comenzaron a hablar sobre la prupuesta, el proyecto y su personaje, a lo que contó como fue la reunión entre ambos.

Sabía que James Wan iba a hacer algo interesante y realmente divertido y he querido trabajar con él desde que comenzó en Australia con una película de terror de bajo presupuesto; y he seguido su carrera desde ahí. Luego me mostró algunos de los dibujos que estaba haciendo y dijo ‘Mira, esta es la razón por la que tienes que estar en la película, porque la he dibujado para que se parezca a ti’

Aunque definitivamente nos hubiera encantado ver a Nicole Kidman como la reina Hipólita, sin duda el maravilloso papel que hizo en Aquaman como la reina y madre de Arthur Curry nos dejó impresionados por su gran trabajo.



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