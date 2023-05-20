¿Qué pasó con la joven promesa del cine que debutó en ‘Romeo Debe Morir’?

¡Quédate y entérate de qué fue lo que pasó con la joven rapera que debutó como actriz en 'Romeo Debe Morir'! No es raro que el canal correcto tenga la mejor selección de películas, así que no te pierdas de la mejor programación solo por la pantalla de Azteca 7.

Aaliyah, mejor conocida como ‘La Princesa del R&B’ fue una gran rapera, que a una corta edad logró posicionarse en el mundo de la música, ya que desde pequeña sus padres descubrieron que la pequeña Aaliyah tenía un gran talento.

Durante años se dedicó al mundo del R&B, pero no fue si no hasta el año 2000 que debutó como actriz en la película ‘Romeo Debe Morir’. Esta película catapultó tanto a la ahora leyenda de artes marciales en Hollywood, Jet Li y a Aaliyah, la joven cantante que comenzaba a probar sus dotes actorales.

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Por cierto, solo como dato cultural, ¿sabías que en esta película se incluyó por primera vez la animación de rayos X? Esto al mostrar cómo se fracturaban los huesos de los personajes en las peleas.

¿Cómo llegó a la actuación?

Continuando con su fabulosa participación en la pantalla grande, es justo y necesario mencionar que aunque Aaliyah era primeriza en un proyecto para cine (durante su infancia participó en teatro), su actuación fue elogiada por los críticos, es decir que a partir de ‘Romeo Debe Morir’, película que estrenó junto a Jet Li, su carrera en Hollywood iría directo a la cima, pues los directores comenzaron a interesarse en ella para otros proyectos de filmación. Incluso tenía ya varios planes en la música debido a que sus canciones ganaban constantemente nominaciones y premios. Pero no todo es miel sobre hojuelas, pues su carrera se vio truncada de un momento a otro.

¿Qué detuvo la carrera de Aaliyah?

En agosto del 2001 la joven promesa se subió a un avión privado con destino a las Bahamas para filmar un video musical. A pesar de que ‘Rock The Boat’ sería su último video, la cantante murió después de terminar las filmaciones de este, ya que en un vuelo de regreso a Estados Unidos, el pequeño avión apenas pudo levantarse, pero instantes después se estrellaría contra unos arbustos, provocando la muerte de la pequeña tripulación y terminando con la carrera de una gran promesa en ascenso.

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Definitivamente el legado de Aaliyah sigue escuchándose aún. Fue una gran artista y lo demostró en demasiadas ocasiones, pero el estreno de ‘Romeo Debe Morir’ marcó una diferencia en su carrera. Por ello no debes perderte ‘Romeo Debe Morir’ solo por Azteca 7, ¡el canal correcto!