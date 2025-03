La misteriosa vida de Erik Per Sullivan, ¿qué pasó con el actor que le dio vida a Dewey de Malcom?

¿Cuánto pesa mi cabeza? Cero... Cero... Cero... Seguro esto te trajo a la mente al gran Dewey, el hermano menor de Malcom, pero luego del final de la serie y los recientes anuncios sobre el reboot de esta serie tan querida, no queda más que preguntarnos: ¿qué pasó con Dewey? y sobre todo, ¿qué pasó con Erik Per Sullivan? el actor que daba vida al tierno miembro de la familia Wilkerson.

Dewey se robó nuestros corazones en cada temporada, gracias a su sentido del humor, valentía y nobleza, disfrutamos a su personaje, pero fuera de cámaras, ¿quién era? Pues Erik Per Sullivan nos ha sorprendido en varias ocasiones desde que dejó la serie.

Erik Per Sullivan y su ascenso a la fama

Erik Per Sullivan nació en Massachusetts en 1991, fue el único hijo del matrimonio entre Fredd y Ann Sullivan, esta última de nacionalidad sueca, lo cual hizo que Erik hablara inglés y sueco de manera fluida.

En 1999 inició su carrera artística en The Cider House Rules, pero no fue sino hasta el 2000 que tuvo su papel más importante como Dewey, en ese entonces el hermano pequeño de Malcom, interpretado por Frankie Muniz.

Erik participó en las 7 temporadas de la serie que terminó en 2006. Durante este tiempo también participó en un gran proyecto de Disney. En 2003, prestó su voz para Sheldon, el caballito de mar que es uno de los amigos de Nemo en la película Buscando a Nemo.

Sin embargo, fue en 2010 cuando se le vio por última vez en una producción cinematográfica, de ahí su rastro se perdió.

Lo último que se sabe de su vida privada es que estudió literatura victoriana en la Universidad del Sur de California y que no tiene interés en volver a la actuación, pues se dio a conocer que no será parte de la nueva serie de Malcom el de en medio .

¿Qué hay sobre las teorías sobre su desaparición y muerte?

En algunas ocasiones, el cast de Malcolm el de en medio, se ha reunido para recordar momentos increíbles mientras grababan la serie, pero en ninguna de ellas ha estado Erik Per Sullivan. Las teorías por las cuales no ha asistido a los reencuentros ha sido principalmente por motivos laborales, pero en una de las reuniones, su compañero y hermano en la serie, Reese decidió cargar en sus manos una fotografía de Erik, lo que dio pie a creer que el pequeño Dewey había fallecido.

Durante años la teoría estuvo volando por internet y de nuevo las teorías recobraron fuerza en 2020 cuando no volvió a aparecer en uno de sus reencuentros con el cast, ya que sus interacciones en redes eran muy esporádicas y antiguas.

Afortunadamente, el actor reapareció en redes y aunque no es mucha su presencia en estas, nos hace pensar que lo suyo en la actuación no era para siempre. En una entrevista, su compañero Frankie Muniz hizo una declaración sobre su amigo Erik:

... sé una cosa, algunos actores o personas simplemente lo hacen cuando son niños y luego quieren experimentar otras cosas y vivir una vida más normal fuera del centro de atención, creo que eso es lo que él quería.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de Malcolm en de en medio?

Para esta nueva entrega de la historia de Malcom Wilkerson y su familia tan particular, se estrenarán cuatro episodios en Disney+, sin embargo aún no hay fecha de estreno. Lo que sí sabemos es que las grabaciones están a punto de empezar y que seguirá el caos al que Malcom se enfrentará cuando debe viajar con su familia para asistir al 40 aniversario de boda de Louis y Hal.