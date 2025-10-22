Maribel, Bruno, Luisa, Dolores... ¿Qué personaje de la película Encanto eres según tu signo zodiacal?

Mucho tenemos que hablar de la película Encanto, misma que nos cuenta la historia de la familia Madrigal, quienes viven en una casa mágica en Colombia y han recibido dones mágicos, a excepción de Mirabel, quien se pondrá a prueba para proteger a su hogar a a su familia, lo que nos hace pensar en su carácter tan valiente…

Este tipo de características nos recuerdan a todos los integrantes de la familia Madrigal, quienes ciertamente cada uno es tan diferente, por lo que pensamos en qué personaje podríamos ser de acuerdo al zodiaco y los atrasos nos dijeron lo siguiente:

¿Qué personaje de la película Encanto soy según mi signo zodiacal?

Aries (21 mar - 19 abr): Luisa Madrigal - Fuerte, decidida y con un gran sentido de responsabilidad. Aries, como Luisa, siente que debe cargar con todo y proteger a los suyos. A veces olvida cuidar de sí mismo, pero tiene un corazón enorme



Tauro (20 abr - 20 may): Julieta Madrigal - Paciente, cariñosa y práctica. Tauro comparte con Julieta la habilidad de sanar —literal o emocionalmente— a quienes ama. Es leal, hogareño y encuentra placer en cuidar y alimentar a los demás.



Géminis (21 may - 20 jun): Camilo Madrigal - Versátil, divertido y con mil caras. Géminis, como Camilo, sabe adaptarse a cualquier situación y persona. Es curioso, ingenioso y siempre aporta chispa a la familia.



Cáncer (21 jun - 22 jul): Mirabel Madrigal - Sensible, empático y profundamente familiar. Cáncer, al igual que Mirabel, busca sentirse valorado y amado dentro de su entorno. Tiene un enorme corazón y siempre ve el potencial de los demás



Leo (23 jul - 22 ago): Isabela Madrigal - Orgulloso, creativo y con gran sentido del estilo. Leo, como Isabela, busca la perfección, pero también aprende a mostrarse auténtico y libre. Tiene una energía que ilumina a todos.



Virgo (23 ago - 22 sep): Abuela Alma - Organizado, detallista y con alto sentido del deber. Virgo, como la Abuela Alma, se esfuerza por mantener el orden y cuidar lo que ha construido. A veces exige demasiado, pero siempre con buenas intenciones.



Libra (23 sep - 22 oct): Dolores Madrigal - Equilibrado, observador y empático. Libra, igual que Dolores, percibe todo lo que pasa a su alrededor. Busca la armonía y prefiere evitar conflictos, pero cuando habla, siempre tiene razón.



Escorpio (23 oct - 21 nov): Bruno Madrigal - Misterioso, intuitivo y profundo. Escorpio, como Bruno, tiene una gran conexión con lo espiritual y un poder de percepción único. Aunque lo malinterpreten, su sensibilidad es su mayor fortaleza.



Sagitario (22 nov - 21 dic): Antonio Madrigal - Aventurero, curioso y soñador. Sagitario, como Antonio, ama explorar, aprender y conectar con seres diferentes. Tiene una energía infantil y optimista que contagia a todos.



Capricornio (22 dic - 19 ene): Pepa Madrigal - Trabajador, responsable y algo perfeccionista. Capricornio, como Pepa, intenta mantener el control aunque tenga tormentas internas. Aprende a aceptar sus emociones sin miedo.



Acuario (20 ene - 18 feb): Agustín Madrigal - Original, despistado pero de gran corazón. Acuario, como Agustín, tiene ideas únicas y un espíritu libre. Aporta ligereza y amor sincero a su entorno, aunque a veces no siga las reglas.



Piscis (19 feb - 20 mar): Mariano Guzmán - Soñador, romántico y de alma noble. Piscis, como Mariano, tiene sentimientos profundos y una sensibilidad especial. Siempre busca amar y ser amado, con dulzura y honestidad.

¿Cuándo y dónde ver gratis Encanto?

Encanto, es una de nuestras películas favoritas de Disney y como nos gusta consentirte, este domingo 26 de octubre la podrás disfrutar a través de las pantallas de Azteca 7 en nuestro especial de Platinum, en nuestro sitio web y en la App EnVivo totalmente gratis.