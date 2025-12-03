Quentin Tarantino humilla a Paul Dano: “Es un tipo débil”

El cineasta Quentin Tarantino jamás ha sido tímido al dar su opinión, y mucho menos se mofa al hacerlo. En su participación en el podcast “The Bret Easton Ellis”, el director de 62 años se refirió al actor Paul Dano como un “débil”, mientras enumeraba las que considera las 20 mejores películas del siglo XXI.

Tarantino y su crítica a Paul Dano

Tarantino eligió a “There Will Be Blood" de Paul Thomas Anderson como su quinta película favorita desde el año 2000. Sin embargo, aseguró que el filme tendría una mejor posición de no ser por un “gran defecto”: la actuación de Paul Dano.

El actor, de 41 años, protagonizó la cinta junto a Daniel Day-Lewis, quien ganó un Oscar por su interpretación. Para Tarantino, Dano no estuvo a la altura: “Obviamente, se supone que es una película de dos personajes, y también es tan evidente que no lo es. Es un tipo débil, tío. Es un tipo débil”.

El director añadió que Dano es un hombre “poco interesante” y que Austin Butler habría sido mejor para el papel.

Debate en el podcast

El presentador Bret Easton Ellis intentó contrarrestar las críticas, destacando el peso del papel de Day-Lewis, pero Tarantino no cedió. Ellis le preguntó: “¿Entonces lo pusiste como el actor más flojo del SAG?”.

Tarantino respondió: “No digo que esté haciendo una actuación terrible. Digo que está haciendo una actuación insignificante”. Además, dejó claro que Dano es un actor que simplemente no le gusta: “No me gusta, no me gusta Owen Wilson, y no me gusta Matthew Lillard”.

La carrera y nominaciones de Paul Dano

A pesar de las críticas, Paul Dano ha sido reconocido por la industria: Nominado al BAFTA por “Habrá sangre”, nominado al Primetime Emmy por la miniserie “Escape en Dannemora” (2018), nominado al Globo de Oro en 2014 por “Love & Mercy”, película que también le otorgó un Premio Gotham; participó en la ganadora del Oscar “12 años de esclavitud” y “The Batman” de Matt Reeves.

Las 20 mejores películas del siglo, según Quentin Tarantino