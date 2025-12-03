Zootopia 2 le gana a esta famosa película de superhéroes que se estrenó este 2025

Sin duda alguna, las películas sobre los superhéroes suelen ser de las más taquilleras, y quien sabe hacer eso es Marvel con todas sus facetas desde el lejano estreno de Iron Man, sin embargo, la competencia se ha vuelto muy reñida, tanto así que ahora, la cinta para niños llamada Zootopia 2 ha destronado a un filme de un personaje bastante querido por todo el mundo a través de ya varias décadas.

¿Cuál fue la película de superhéroes que se estrenó este 2025 y fue destronada por Zootopia 2?

La película de superhéroes que fue destronada por Zootopia 2 es el reestreno de Superman, la cual fue dirigida por James Cameron, un cineasta reconocido gracias a otros proyectos como Guardianes de la Galaxia, historia que pertenece al Universo de Marvel. El filme del Hombre de Acero recaudó 122 millones de dólares en las taquillas de Estados Unidos.

¿Cuánto ha recaudado Zootopia 2 en su semana de estreno?

Lo curioso es que, la cinta Zootopia 2 se estrenó el pasado 27 de noviembre de 2025, y la razón por la que quizás destronó al filme de Superman de James Cameron, es que este proyecto para niños salió a la luz en los cines de Estados Unidos en una fecha importante para el país de las Barras y las Estrellas, el Día de Acción de Gracias.

De acuerdo con un dato que dio Comscore, esta cinta animada recaudó 156 millones de dólares en Norteamérica, y unos 400 millones de dólares en el extranjero, lo cual sumó 556 millones a nivel mundial.

¿Quiénes son las voces de Zootopia 2?

La producción Yvett Merino, y el elenco contó con nombres como Gennifer Goowin como Judy Hopps y Jason Bateman como Nick Wilde. La voces que se escuchan son: Ke Huy Quan quien da vida a Gary, Fortune Feimster como Nibbles y Maersk. Un dato curioso es que Shakira rewgresó en este proyecto como Gazelle.

¿Quiénes dan las voces en Zootopia 2 en México?

Michelle Rodríguez da vida a Nibbles Maplestick

Roberto Palazuelos es el Alcalde Winddancer

¿De qué trata Zootopia 2?

Tras 10 años de espera, Zootopia regresa con su segunda entrega, esta comedia por Walt Disney Animation Studios, fue dirigida por Jared Bush y Byron Howard. La sinopsis de esta cinta se centra en el seguimiento de serpenteante de un misterioso reptil, y pone todo de cabeza en la ciudad de esta historia; es por ello que, Judy y Nick deberán hacer de todo para buscarla y vivirán una aventura inigualable.

