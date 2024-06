¿Quién fue Bill Cobbs? Actor que falleció a los 90 años

El actor norteamericano Bill Cobbs murió a los 90 años el pasado martes en su casa de Riverside, California. Los hechos fueron reportados por Chuck I. Jones, publicista del artista. Aunque no se dieron detalles sobre el deceso, el propio Chuck comentó: “Probablemente se debió a causas naturales”.

Su hermano Thomas también se proclamó tras esta perdida en Facebook, escribiendo: “Un querido compañero, hermano mayor, tío, padre adoptivo, padrino y amigo, Bill celebró recientemente y con alegría su cumpleaños rodeado de sus seres queridos”.

¿Quién fue Bill Cobbs?

Willbert Francisco Cobbs, mejor conocido como Bill Cobbs, nació el 16 de junio de 1934 en Cleveland, Ohio. Se graduó en East Tech High School y de inmediato sirvió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante 8 años; durante ese tiempo conoció la comedia de stand-up. Trabajó en IBM y también vendiendo carros, empleo que nunca se imaginó le cambiaría la vida, pues se dice que un día un cliente le invitó a actuar en una obra de teatro y él accedió sin saber que será el comienza de una amplia carrera en la actuación.

En 1969 fue su primera vez en un escenario, comenzando en el teatro de Cleveland, para más tarde mudarse a Nueva York, donde se uniría a la Negro Ensemble Company. Bill siempre se destacó por su enorme generosidad ante todos y su tremenda humildad, una frase que muchos recuerdan es:

Para ser artista debes tener un sentido de generosidad

Dicha frase la comentó en una entrevista en el 2004.

¿Cuál fue la carrera actoral de Bill Cobbs?

Bill Cobbs desempeñó su carrera actoral en más de 150 películas; en muchas de ellas se le recuerda con cariño, como son los clásicos del cine como De mendigo a millonario, Cotton Club, El color del dinero y La Fortaleza del vicio, así como en El demoledor y Buddy: el perro estrella, todas ellas del siglo pasado.

En 2006 encarnó a Reginald, el guardia de seguridad a retirarse en Una noche en el museo, filme en que seguramente lo recuerdas. Más tarde, en 2014, también se le pudo ver desempeñando a ese personaje en la secuela de esta famosa cinta.

Cobbs también trabajó para series como The Slap Maxwell Story, The Drew Carey Show, The Gregory Hines Show y Star Trek: Enterprise. Además de tener apariciones esporádicas en proyectos como Los Soprano, Sin Feet Under y Sí, mi vida.

¿Con qué celebridades trabajó Bill Cobbs?

Bill Cobbs logró trabajar junto a celebridades como Jennifer López, Michael J. Fox, Jennifer Love Hewitt, Eddie Murphy, Whtiney Houston, Kevin Costner, James Franco, Mila Kunis, Ben Stiller, Owen Wilson, Rami Malek y muchísimas más estrellas de Hollywood.

Recordaremos al gran Bill Cobbs por su espléndido trabajo actoral y su gran sentido de humanidad y humildad. Descanse en paz un gran ser humano.

