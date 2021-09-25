Quiz: ¿Qué tanto sabes sobre Ant-Man? Juega con nosotros y entérate.

Tienes una oportunidad de demostrarnos qué tanto sabes sobre Ant-Man, este superhéroe que a pesar de su tamaño posee una gran fuerza y este domingo podrás disfrutar en nuestro estreno Platinum por Azteca 7.

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Comparte tu resultado con nosotros y no te pierdas "Ant-Man y la Avispa" este domingo, 26 de septiembre, a las 9:30 p. m. por la pantalla de Azteca 7.

