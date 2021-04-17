Te damos razones para reír a carcajadas este Sábado Appantallante.

Dos dúos dinámicos llegan a este Sábado Appantallante, y lucharán a dos de tres caídas, en esta ocasión se enfrentan “Duro de Cuidar” y “Una Pareja Dispareja” y tú tienes el poder de darle el triunfo a la película más divertida.

Aquí te presentamos las poderosas razones para reír a carcajadas en este “Sábado Appantallante” y recuerda votar por tu favorita, para que la disfrutes en la pantalla de Azteca 7.

“Duro de Cuidar”

Esta cinta reúne a dos súper estrellas de Hollywood, se trata de Samuel L. Jackson y Ryan Reynols, y sin duda, esta combinación resulta bastante interesante.

El guapísimo Ryan Reynols se encarga de interpretar al agente especial que deberá cuidar de Samuel L. Jackson, quien interpreta a un peligroso, y bastante rudo asesino a sueldo, y aunque parece la trama de una película de acción, resulta bastante divertido porque estos dos tendrán que convivir a pesar de sus enemistades.

Estos dos sujetos deberán de escapar de otro asesino que los persigue, y enfrentarán todos los obstáculos en su camino, para darte risas ilimitadas.

Aaaah, y por si fuera poco, el reparto también incluye a nuestra amadísima Salma Hayek.

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“Una Pareja Dispareja”

Un verdadero clásico de la comedia llega a este Sábado Appantallante para dar pelea con mucha acción y muchas carcajadas, ya que, “Una Pareja Dispareja”, tiene en su equipo al rey de la comedia, el mismísimo Jackie Chan y a Johnny Knoxville.

Jackie Chan interpreta a un detective de Hong Kong que lleva muchísimos años tras un poderoso jefe delincuencial, conocido como Victor Wong, que al involucrar a su amada sobrina en un crimen, se tuvo que poner las pilas para por fin atraparlo.

Aunque, para lograr esta hazaña el detective Bennie, deberá de buscar la ayuda de un jugador y apostador de nombre Connor Watts (interpretado por Johnny Knoxville, famoso por Jackass), para vencer a su archienemigo.

Ahora sí, deberás de elegir cuál de estas cintas te hará reír a lo grande en este Sábado Appantallante por Azteca 7.

