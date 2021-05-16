Razones por las que Moana es la primera princesa feminista de Disney.

Tras el estreno de la película "Moana", la imagen de la princesa de Disney se reinventó y desafió los marcados roles de género que eran comunes en estas producciones.

Esta cinta cuenta la historia de una joven polinesia que se embarca en un viaje por el océano Pacífico con el objetivo de cambiar el destino de su pueblo.

De acuerdo a los directores y guionistas, John Musker y Ron Clementes, las mentes creativas detrás de otros títulos como "La Sirenita", "Aladdin" y "Hércules", este personaje es completamente diferente a lo que habián hecho en el pasado.

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"Nunca nos planteamos incluir una historia de amor, ella es una heroína en un filme de aventuras, una joven que emprende un viaje para salvar a su pueblo y que para ello se tiene que poner a prueba a sí misma y superar un obstáculo tras otro", declaró Clements en entrevista para EFE.

Moana es la hija del líder de su aldea, y quien pronto tendrá que tomar el cargo, pero para llegar a ese rol tan importante, tiene que aprender a navegar, a sobrevivir sola en el océano, a enfrentarse a peligrosos piratas con forma de coco y terribles mounstruos marinos, todo esto con su intuición y valentía; y aunque en efecto existe un personaje masculino, Maui, un semidios del viento y el mar, durante toda la historia no hace más que reafirmar que ella es la verdadera heroína.

En este sentido, Maui es un personaje real de la mitología de las islas y casi todo lo que se puede ver de él en la película esta basado en su leyenda: la magia de sus tatuajes y su capacidad para adoptar formas de distintos animales.

Aunque la historia transcurre hace 2 mil años, esta se mueve entre la tradición del pueblo con toques modernos como el mensaje de igualdad de género, lo que le ha dado una calificación especial por parte del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Visuales (ICAA), además contiene un llamado a la protección del medioambiente.

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Por su parte, Osnat Shurer, productora del filme, recalcó la importancia de tener una heroína como Moana en el cine.

"Es interesante el equilibrio del personaje entre compasión, empatía e inteligencia emocional por un lado, y coraje y determinación por el otro. (Las mujeres) Representamos la mitad de la población y es importante que las películas nos representen".

La joven Moana es el claro ejemplo de lo que una mujer es capaz de hacer cuando se lo propone y que su género no es impedimento para aspirar a cosas grandes como ser jefa de todo un pueblo.

No te pierdas "Moana" este domingo por la señal de Azteca 7.