Recuperan el valioso Rolex de “John Wick” que fue robado a Keanu Reeves

Las joyas robadas en diciembre de 2023 a Keanu Reeves fueron finalmente recuperadas tras una extensa investigación del FBI, que se extendió desde California hasta Chile. Los artículos, entre ellos piezas utilizadas por el actor durante las grabaciones de “John Wick”, habían sido sustraídos hace casi dos años de su mansión en Los Ángeles.

La gratitud de Keanu Reeves

El FBI confirmó que los objetos ya fueron devueltos al actor, quien expresó su agradecimiento mediante una carta escrita a mano. “Es con profunda gratitud y aprecio que escribo esta carta. Muchísimas gracias por todo su esfuerzo, dedicación, profesionalismo y cooperación transfronteriza. Un cordial saludo, Keanu”, escribió Reeves, de 61 años, destacando el compromiso de las autoridades de Estados Unidos y Chile en la investigación.

Entrega desde Chile

Semanas atrás, las autoridades chilenas confirmaron la entrega de las pertenencias robadas a sus homólogos estadounidenses. Además de la pieza vinculada a John Wick, se recuperaron otras cinco joyas de alto valor. Entre ellas se encontraba un Rolex Submariner grabado, valorado en al menos $9.500 dólares, y otro reloj cuyo precio rondaba los $125.000 dólares.

Los fiscales revelaron que Reeves identificó personalmente los relojes como los mismos que le habían sido robados, señalando lo inconfundibles que eran.

¿Quién robó las joyas?

En diciembre de 2024, las autoridades en Santiago de Chile arrestaron al principal sospechoso. El FBI describió a los culpables como miembros de grupos de ladrones sudamericanos que viajaban a Estados Unidos para cometer robos de alto perfil. La oficina agregó que está “investigando activamente, junto con socios locales, múltiples delitos vinculados al SATG que ocurrieron en numerosas jurisdicciones de los Estados Unidos”.

“Este caso es un ejemplo perfecto de la excelente cooperación internacional que mantenemos con nuestros homólogos chilenos y nuestros socios locales del Departamento de Policía de Los Ángeles”, declaró el subdirector del FBI, Akil Davis.

El reloj personalizado de “John Wick”

Entre las piezas recuperadas destaca un Rolex Submariner personalizado, entregado a Reeves por el equipo de producción al finalizar el rodaje de John Wick. Antes de la verificación de las joyas, uno de los funcionarios chilenos se declaró fan de la franquicia de “John Wick” y “logró reconocer” el reloj Rolex.

“Son seis relojes los que la víctima reconoce como de su propiedad, por lo tanto, hicimos la entrega para que con posterioridad el FBI pueda entregárselos en Estados Unidos” a Reeves, dijo la fiscal Claudia Barraza frente a la embajada de Estados Unidos en Chile.

