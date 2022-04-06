Resumen: Juárez vs Pumas | Jornada 12 | Clausura 2022

Juárez, México. El delantero brasileño Diogo De Oliveira anotó el gol del partido después de un error del guardameta para darle a los Pumas de la UNAM una victoria por 0-1 en casa del Juárez FC, en la continuación de la duodécima jornada del Clausura 2022 de la Liga BBVA MX.

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