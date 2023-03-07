Resumen: Mazatlán 3-1 Cruz Azul | Jornada 10, Clausura 2023 | Liga BBVA MX

Mazatlán logró en el ‘Viernes Botanero’ su primer triunfo del torneo Clausura 2023 de la Liga BBVA MX al remontar un gol en contra y ganar 3-1 a Cruz Azul en el inicio de la décima jornada.

A pesar de la victoria, el club dirigido por el argentino Rubén Omar Romano se mantiene en el último lugar general con cuatro puntos.

“Es un triunfo muy importante por el rival y porque el equipo venía mostrando mejoría, pero hacía falta concretar, se hizo un gran partido. Hoy voy a festejar, que los jugadores disfruten, el premio es para los jugadores”, dijo Romano.

Cruz Azul se adelantó a los 17 minutos con un disparo de zurda dentro del área de Uriel Antuna.

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Mazatlán empató al final del primer tiempo cuando Néstor Vidrio remató con la cabeza un tiro de esquina enviado por el colombiano Nicolás Benedetti desde la punta izquierda.

El equipo local dio la vuelta al marcador a los 51 minutos cuando Roberto Meráz definió dentro del área chica después de una serie de rebotes.

Mazatlán metió el tercer gol a los 57 minutos con un remate de cabeza del defensor argentino Facundo Almada en un tiro de esquina enviado por Benedetti desde la punta derecha.

