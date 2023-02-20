Resumen: Puebla 1-3 Cruz Azul | Jornada 8, Clausura 2023 | Liga BBVA MX

El mundialista Carlos Rodríguez convirtió un golazo y puso una asistencia para encabezar el triunfo de Cruz Azul, 1-3 sobre Puebla, en el ‘Viernes Botanero’ de la jornada 8 del Torneo Clausura 2023 de la Liga BBVA MX.

Julio César ‘Cata’ Domínguez y el uruguayo Gonzalo Carneiro convirtieron por el equipo de ‘La Máquina’, en tanto el brasileño Lucas Maia descontó por los locales.

Cruz Azul tuvo la posesión de la pelota en el primer tiempo, en el que Rodríguez convirtió de derecha desde fuera del área a pase del uruguayo Ignacio Rivero para comenzar a marcar el destino del duelo.

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Los Azules tomaron confianza y en el 59 ampliaron la ventaja con un cabezazo de Julio César Domínguez a pase de Rodríguez.

Un penalti cobrado por Carneiro con un toque suave le dio el tercer gol a los celestes, que se echaron atrás, a pesar de lo cual recibieron un gol del brasileño Lucas Maia, en el 77, a pase del argentino Federico Mancuello.

Cruz Azul subió del penúltimo al antepenúltimo lugar con una victoria, un empate, cuatro derrotas y cuatro puntos, tres menos que el Puebla, ocupante del decimoquinto escaño.