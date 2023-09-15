Resumen Puebla 1-0 Juárez | Jornada 6 VER GRATIS AQUÍ Continuar con Google Continuar con correo También te puedes autenticar con Tengo un problema Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad Azteca 7 Azteca 7 Especiales Video Resumen Puebla 1-0 Juárez | Jornada 6 Apertura Liga MX Con solitario gol de Diego de Buen en el primer tiempo el equipo de Puebla venció al conjunto de Juárez en enfrentamiento de la fecha 6 del Apertura Liga MX Publicado 15/09/2023 | 🕑 14:38 | Actualizado 🕑 17:08 Por: Redacción TV Azteca