Resumen: Santos 2-1 Pumas | Jornada 7, Apertura 2023 Regístrate y ve gratis aquí Continuar con Google Continuar con correo También te puedes autenticar con Tengo un problema Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad Azteca 7 Azteca 7 Especiales Video Resumen: Santos 2-1 Pumas | Jornada 7, Apertura 2023Con goles de Juan Brunetta y Harold Preciado Santos venció a Pumas en el Estadio Corona en la jornada 7 del torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX Publicado 15/09/2023 | 🕑 14:48 | Actualizado 🕑 17:00 Por: Redacción TV Azteca