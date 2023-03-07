Resumen: Tijuana 1-1 Atlas | Jornada 10, Clausura 2023 | Liga BBVA MX

Xolos de Tijuana extendió su racha sin derrota en el Estadio Caliente al empatar 1-1 con los rojinegros del Atlas a ocho encuentros en la Liga BBVA MX; el equipo de Miguel Herrera había encontrado la fórmula del triunfo para sumar 3 unidades ante los Tuzos y su club parece haber encontrado un mejor entendimiento con su idea, tras dos derrotas ante Chivas y América. Un primer tiempo en el que los fronterizos se adueñaron de la circulación del balón y mostraron mejor iniciativa para buscar el marco rival.

Cuando Xolos encontraba las mejores opciones con aproximaciones que tocaban la puerta de los Zorros, llegó la respuesta de Julio Furch. El delantero naturalizado encontró un balón dentro del área, tras un balón filtrado y el centro delantero rojinegro adelantó al Atlas con su buena definición sobre el minuto 17 de la primera parte. Algo que no influyó en el transcurso del encuentro dado que Tijuana volvió a copar la posesión de la pelota.

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Sobre el final de la primera parte, y curiosamente cuando menos opciones en el frente habían tenido los Xolos, llegó el balón dentro del área y Lucas Cavallini remató de primera para poner las cosas tablas en el Estadio Caliente.