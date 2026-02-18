ÚLTIMA HORA: Revelan la causa de muerte de Peter Green, el icónico villano de Pulp Fiction

El 13 de diciembre de 2025, la industria del entretenimiento en Hollywood quedó en shock al reportarse la lamentable muerte del actor Peter Green, famoso por darle vida al icónico villano de Pulp Fiction, Zed, además de salir en otras famosas cintas, como La Máscara. Hoy, a poco más de dos meses de su fallecimiento, la Oficina del Médico Forense de la Ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, revela la causa de muerte de la estrella.

¿De qué murió Peter Green? Revelan la causa de muerte del actor de Pulp Fiction y La Máscara

Según reportes oficiales, el actor Peter Green falleció a causa de un accidente con un arma de fuego. Las autoridades señalan que el mítico villano de los 90 se disparó de manera accidental en la axila izquierda, lo que derivó en una lesión de la arteria braquial, el principal vaso sanguíneo encargado de suministrar sangre al brazo, el codo, el antebrazo y la mano.

El actor fue encontrado sin vida pasando el mediodía del 12 de diciembre de 2025, en su departamento, ubicado en el Lower East Side de la Ciudad de Nueva York, luego de que un vecino llamara a las autoridades para reportar música ininterrumpida, proveniente del lugar, durante toda la noche. Al llegar al hogar del actor, nadie abrió la puerta, por lo que la policía optó por entrar. Para su sorpresa, hallaron a Peter sin signos vitales. Posteriormente, fue declarado sin vida en el lugar.

¿Quién era el actor Peter Green? Así fue su trayectoria

Nacido en Montclair, Nueva Jersey, un 8 de octubre de 1965, Peter Green fue uno de los villanos con mayor relevancia en Hollywood, principalmente, en la década de los 90. Entre sus papeles más memorables se encuentra el icónico villano de Pulp Fiction (1994), Zed, y el temido mafioso de La Máscara (1994), Dorian Tyrell.

A lo largo de cuatro décadas de trayectoria artística, su filmografía también incluyó otros famosos largometrajes, como The Usual Suspects (1995), Training Day (2001) y The Bounty Hunter (2010), por mencionar algunas obras. Peter Green tenía 60 años al momento de fallecer.

Descanse en paz, Peter Green.